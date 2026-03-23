Трамп продлил срок, до которого Иран должен открыть Ормузский пролив
Дональд Трамп заявил о продлении дедлайна для Ирана по открытию Ормузского пролива. По его словам, переговоры между сторонами имеют положительную динамику.
Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social за несколько часов до завершения предварительно установленного срока. Об этом пишет AP.
Что сказал Трамп об Ормузском проливе?
По словам Трампа, между США и Ираном состоялись "очень хорошие и продуктивные переговоры". Он выразил надежду, что диалог может привести к "полному и окончательному урегулированию" конфликта.
Американский лидер также сообщил, что переговоры будут продолжаться в течение всей недели. При этом деталей относительно новых сроков или условий он не уточнил.
Издание отмечает, что заявление президента Дональда Трампа о "продуктивных переговорах" с Ираном и перенос срока для страны по повторному открытию Ормузского пролива – это очередное изменение позиции лидера, который часто был противоречивым в своих целях.
Обратите внимание! Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, поэтому любые ограничения судоходства в этом регионе имеют значительное влияние на мировые рынки.
Однако, Иран опроверг любые заявления Трампа. Там отметили, что никаких переговоров с Америкой они не проводили. Кроме того, страна объявила, что Ормузский пролив открыт для судов, если они не являются "врагами" и согласуют меры безопасности с Тегераном.
Война в Иране: последние новости
Американские военные выражают недовольство действиями Трампа в отношении операции в Иране, указывая на низкий моральный дух и отсутствие плана для наземных действий. Известно, что количество обращений военнослужащих об отказе от службы по убеждениям выросло на 1000%, но массового увольнения не наблюдается.
Иран не устает угрожать миру. Страна предупреждает, что может заминировать Персидский залив, а это может привести к блокированию всего региона. От этих действий могут пострадать соседние страны, такие как Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и ОАЭ.
Накануне, британская подводная лодка HMS Anson, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, прибыла в Аравийское море. Стоит отметить, что субмарина действует скрыто, может оставаться на позиции в течение нескольких недель, а ее развертывание происходит на фоне роста напряженности в регионе, особенно в районе Ормузского пролива.