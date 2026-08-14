Вскоре я объявлю Ормузский пролив территорией США, – Трамп

Дональд Трамп сделал новое интересное заявление по поводу Ормузского пролива. Американский лидер выразил желание объявить этот водный путь территорией Соединенных Штатов.

Такое заявление Дональд Трамп сделал во время выступления 14 августа.

Что сказал Трамп об Ормузском проливе?

И после того, как мы одержим победу над Ираном, который потерпит очень тяжелое поражение, – очень скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

– сказал американский лидер.

По его мнению, это что-то такое, что "является" Ормузским проливом – территорией США.

"У нас есть блокада. Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим", – резюмировал Трамп.

Напомним, движение судов через Ормузский пролив резко сократилось после новых атак Ирана. В четверг, 13 августа, были атакованы два судна Объединенных Арабских Эмиратов, после чего большинство танкеров фактически прекратили движение через пролив.

В то же время ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты Америки полностью очистили Ормузский пролив от мин. Также американцы взяли на себя абсолютный контроль над этим стратегически важным водным путем.