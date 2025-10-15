Укр Рус
15 октября, 13:29
3

США ожидают, что союзники будут покупать больше оружия для Украины, – глава Пентагона

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Министр обороны США Пит Гегсет высказался об оружии для Украины.
  • США ожидает увеличения взносов в инициативу PURL, чтобы усилить поддержку Украины и приблизить мир.

Глава Пентагона высказался о военной помощи Украине. Он отметил, что США ожидают, что союзники будут покупать больше оружия для нашей страны.

Об этом министр обороны США Пит Хэгсет заявил на совместном выступлении с Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет 24 Канал.

Что сказал Хегсет о покупке оружия для Украины?

Гегсет выразил ожидания, что еще больше стран сделают еще больше пожертвований в PURL.

Они будут покупать еще больше, чтобы обеспечить Украину и привести этот конфликт к мирному завершению, 
– отметил он.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что это исторический момент и для многих других вещей, которые происходят благодаря тому, что президент США Дональд Трамп смог сделать в Газе и на всем Ближнем Востоке.

"Я думаю, что мир видит, что мы имеем президента мира, который стремится к этому миру, поддерживая тех, кто стоит вместе с Соединенными Штатами и выступает за мир – именно это мы увидели там. И я надеюсь, что мы сможем увидеть то же самое в Украине. Так что, это является фокусом наших усилий", – подытожил он.

Оружие для Украины: последние новости

  • США планируют объявить о новых поставках вооружения Украине уже на этой неделе, вероятно в среду, 15 октября. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер отмечал, что важное сообщение прозвучит в рамках инициативы PURL, которая позволяет союзникам закупать американское оружие для передачи Украине.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки", "это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира".

  • К слову, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возможные поставки США Украине дозвуковых крылатых ракет Tomahawk якобы приведет к "ядерной войне".