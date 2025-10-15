США ожидают, что союзники будут покупать больше оружия для Украины, – глава Пентагона
- Министр обороны США Пит Гегсет высказался об оружии для Украины.
- США ожидает увеличения взносов в инициативу PURL, чтобы усилить поддержку Украины и приблизить мир.
Глава Пентагона высказался о военной помощи Украине. Он отметил, что США ожидают, что союзники будут покупать больше оружия для нашей страны.
Об этом министр обороны США Пит Хэгсет заявил на совместном выступлении с Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет 24 Канал.
Что сказал Хегсет о покупке оружия для Украины?
Гегсет выразил ожидания, что еще больше стран сделают еще больше пожертвований в PURL.
Они будут покупать еще больше, чтобы обеспечить Украину и привести этот конфликт к мирному завершению,
– отметил он.
В то же время глава Минобороны подчеркнул, что это исторический момент и для многих других вещей, которые происходят благодаря тому, что президент США Дональд Трамп смог сделать в Газе и на всем Ближнем Востоке.
"Я думаю, что мир видит, что мы имеем президента мира, который стремится к этому миру, поддерживая тех, кто стоит вместе с Соединенными Штатами и выступает за мир – именно это мы увидели там. И я надеюсь, что мы сможем увидеть то же самое в Украине. Так что, это является фокусом наших усилий", – подытожил он.
Оружие для Украины: последние новости
США планируют объявить о новых поставках вооружения Украине уже на этой неделе, вероятно в среду, 15 октября. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер отмечал, что важное сообщение прозвучит в рамках инициативы PURL, которая позволяет союзникам закупать американское оружие для передачи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки", "это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира".
К слову, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возможные поставки США Украине дозвуковых крылатых ракет Tomahawk якобы приведет к "ядерной войне".