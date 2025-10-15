Глава Пентагону висловився про військову допомогу Україні. Він зазначив, що США очікують, що союзники купуватимуть більше зброї для нашої країни.

Про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив на спільному виступі з Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише 24 Канал.

Що сказав Гегсет про купівлю зброї для України?

Гегсет висловив очікування, що ще більше країн зроблять ще більше пожертв в PURL.

Вони купуватимуть ще більше, щоб забезпечити Україну та привести цей конфлікт до мирного завершення,

– відзначив він.

Водночас глава Міноборони наголосив, що це історичний момент і для багатьох інших речей, які відбуваються завдяки тому, що президент США Дональд Трамп зміг зробити в Газі й на всьому Близькому Сході.

"Я думаю, що світ бачить, що ми маємо президента миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами й виступає за мир – саме це ми побачили там. І я сподіваюся, що ми зможемо побачити те саме в Україні. Отже, це є фокусом наших зусиль", – підсумував він.

