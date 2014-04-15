Как таможенная война разрушает оборонную промышленность США и почему Трамп не хочет продавать Украине оружие

Президент США Трамп взял курс на возвращение Америки в режим "циничного барыги" и теперь требует деньги за любую помощь. При этом он одной рукой по-хамски отмахивается от предложения Украины продать системы PATRIOT за "живые деньги", а другой "большой бизнесмен" демонстрирует настоящее "искусство заключать сделки", когда дает Израилю 3 000 тяжелых бомб и 10 000 единиц дополнительного авиационного вооружения, передача которых была заморожена Байденом.

Хотя комментировать заявления Трампа с точки зрения здравого смысла, похоже, стало моветоном, оставляем за собой такое право, ведь Соединенные Штаты – это не только Трамп. Социология упорно показывает большую поддержку Украины и ее сопротивления среди обычных американцев. Зато президент Трамп идет против воли собственного народа и обрекает США не только на потерю авторитета и союзников, но и на серьезные экономические проблемы, прикрываясь якобы способностью справиться со всем. Хроники приготовления к "досадному политическому и экономическому самоубийству" целой страны – читайте в материале 24 Канала.

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Почему Трамп не хочет продавать Украине оружие и как манипулирует войной

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова адаптироваться под требования нового руководства своего крупнейшего союзника, США, и предложил заключить контракты на покупку американского оружия для Сил обороны на сумму до 50 миллиардов долларов.

Впоследствии в интервью Скотту Пелли в программе "60 минут" канала CBS Зеленский детализировал предложение и предложил начать с наиболее насущного – оборонных систем ПВО/ПРО PATRIOT. Интервью записывалось после очередного военного преступления россиян – обстрела гражданских кварталов Кривого Рога, когда российская баллистическая ракета попала практически по детской площадке и убила 20 гражданских. На этом Россия не остановилась и за несколько часов до выхода интервью Зеленского на телевидении дополнительно ударила по центру города Сумы, убив 35 человек.

Учитывая эти ужасные военные преступления, которые Россия признала официально, и которые осудили даже топовые представители администрации Трампа, просьба Украины о помощи (но за деньги) выглядела абсолютно понятной и уместной. Но что делает Трамп? Сначала он что-то бормочет о "какой-то ошибке", потом пишет пост "не моя война", а потом раздраженно отвечает на прямой вопрос о возможности продажи Украине систем PATRIOT на 15 миллиардов долларов.

О, я не знаю. Он (Зеленский – 24 Канал) всегда хочет ракеты. Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы ее выиграете. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты. Миллионы убиты из-за трех людей: Путин – №1, Байден, который понятия не имел, что делал – №2, и Зеленский. Все, что я могу – пытаться остановить это. И я думаю, мы справляемся хорошо в этом смысле. Я думаю, скоро у нас будут очень хорошие предложения,

– Дональд Трамп 14 апреля 2025 года цинично отвечает на предложение Зеленского.

Это очень показательный и очень циничный ответ, который еще и содержит немало лжи, которую мы подробно разберем:

Во-первых, Украина не начинала и не провоцировала войну – она стала жертвой агрессии России, ее многочисленных военных преступлений, этнических чисток и актов геноцида.

Во-вторых, Украина вполне имела основания надеяться на поддержку, ведь отдала свое ядерное оружие и стратегическую авиацию в обмен на гарантии безопасности, а США были участниками договора и гарантом.

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В-третьих, не "люди дадут вам ракеты", а Украина хочет их купить. Разве не сам Трамп хотел бизнеса и чтобы покупали американское? Вместо этого он фактически отменяет выгодное для Америки соглашение и одновременно опровергает свои же заявления о "просто бизнесе", когда разблокирует оружие для Израиля.

В-четвертых, к счастью, убито не миллионы, но это могло бы произойти, если бы Украина капитулировала.

В-пятых, война началась не из-за трех людей, а из-за России, которая напала. И "коллективный Запад", который не остановил агрессора.

И здесь уже большая доля ответственности самого Трампа, который был президентом США с января 2017 года по январь 2021 года. И к тому времени уже была ползучая война на Донбассе, оккупация Крыма и атаки россиян на украинские корабли в украинских территориальных водах. Зато Трамп рассказывает сказочки о "джавелинах", которые он дал Украине, когда Обама давал одеяла. Это так, но это произошло вопреки воле Трампа и под давлением Конгресса. Трамп же в это время разматывал у себя на ушах лапшу от Путина.

В-шестых, если бы нация не боролась за свободу против значительно более сильного за себя, ее бы не существовало. И это касается самих США, которые появились в результате восстания против самой мощной державы тогдашнего мира, в котором, казалось, у них не было никаких шансов.

Наконец, в-седьмых, самая большая ложь это "мы справляемся хорошо в этом смысле", потому что сейчас Трамп и его эмиссар Уиткофф только сдают интересы Украины и Запада, все сильнее склоняясь перед Путиным. И именно это является самой большой трагедией, ведь унижение США – это сигнал для диктаторов всего мира, что зло может быть и безнаказанным, и успешным.

Как таможенная война Трампа может разрушить оборонную промышленность США

Но мир устроен так, что в нем должен быть баланс. И когда президент США ведет себя безответственно – это обязательно будет иметь последствия. Конечно, "репутация", "уважение" и "доверие" – абстрактные понятия, но они имеют вполне реальное наполнение и могут иметь экономическое обоснование. Особенно, когда лидер мощного государства мира начинает вести себя как "сумасшедший король" из "Игры престолов" и начинает торговую войну против всего мира. Так что не надо удивляться, что тарифы Трампа, словно тот бумеранг, быстро прилетят обратно и сделают больно.

Собственно, это уже происходит. Издание Politico в статье за авторством Пола МакЛири и Джо Гоулда рассказывает, как таможенная война Трампа против всего мира ударит по самой Америке и может поставить на грань исчезновения оборонную промышленность США – ту самую курицу, несущую золотые яйца.

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Напомним, что следующий день после международного "Дня дурака" Трамп провозгласил "Днем освобождения" и тогда же наложил практически на весь мир непомерные пошлины (20% на ЕС, 10% на Австралию и Великобританию). Он заявил, что они не будут отменены, но потом их быстро отложил на 90 дней, оставив 10% для всех и 145% – для Китая.

Все это вызвало панику и породило главного врага любого бизнеса – неопределенность и непредсказуемость, а еще – разрушило доверие к США как надежного партнера. А это и "валюта", которой питается мировой рынок оружия и оборонной промышленности вообще.

В 21 веке ведущие страны мира пришли к выводу, что лучшим вариантом является глобальная кооперация, особенно в технологических проектах, которым является производство современного оружия. В результате возникли целые цепи поставок, которые объединили разные страны и континенты. И это настолько сложный процесс, что некоторые оборонные продукты пересекают границы несколько раз во время производства.

Трамповые тарифы взамен все это разрушают, потому что по логике президента такие товары каждый раз должны облагаться пошлинами. Все это ставит под большой вопрос контракты на десятки и сотни миллиардов.

К примеру, над проектом истребителя пятого поколения F-35, который считается американским, на самом деле работают 20 стран.



Системы противовоздушной обороны NASAMS США производят совместно с Норвегией (получила тариф 15%), "Железный купол" и еще немало различных проектов – вместе с Израилем (тариф 17%). Кроме того, США имеют совместные проекты с Австралией, Японией (24%), Южной Кореей (25%) и тому подобное.

Будет дефицит поставок, наши союзники и другие партнеры это почувствуют. Некоторые потенциально жизненно важные товары или будут стоить намного дороже, или их просто не будет в наличии,

– Билл Гринволт, бывший сотрудник Пентагона, который занимался вопросами закупок, комментирует Politico потенциальные проблемы.

Но это только "первые ласточки", потому что политика Трампа вообще ставит под сомнение будущее такого сотрудничества и предвещает огромные убытки не только упомянутым странам, но и самим США, ведь те в условиях автаркии имени Трампа вынуждены будут с нуля делать то, что производили их союзники, но теперь не смогут, из-за чрезмерных расходов, которые сделают невозможным сам процесс. Потому что это, напомним, не советский "госзаказ", а бизнес, который должен приносить прибыль, и с которого должны уплачиваться налоги.

Существуют все эти волновые эффекты. Подрядчикам можно сказать, чтобы они покрывали расходы, и они могут попытаться найти более дешевых отечественных поставщиков, но на это уйдут годы. Вы не щелкнете пальцами, и сеть снабжения не перестроится сама собой. Это требует много времени, усилий и денег,

– господин Гринволт делится с Politico своими опасениями.

Но для бизнес-гениев из Белого дома есть плохие новости – так просто сложное производство не построить, потому что остановится и обмен технологиями, а нужные детали не напечатаешь на 3D-принтере. Все это потребует много времени и приведет к огромным затратам (а Трамп в один день говорит о сокращении бюджета Пентагона, а в другой хочет увеличить его до 1 триллиона долларов), а значит – увеличит финальную цену в разы. Особенно, если Китай в ответ на ограничительные торговые пошлины заблокирует продажу США редкоземельных металлов, которые являются основой технологического производства современного оружия.

Как пишет The New York Times Китай уже приостановил экспорт ключевых критически важных минералов, включая шесть тяжелых редкоземельных металлов и редкоземельных магнитов, жизненно необходимых для американской военной техники. Китай доминирует в мировом производстве и переработке редкоземельных элементов.



Оборонные системы США в значительной степени зависят от этих минералов. В частности, редкоземельные элементы используются в двигателях истребителей F-35 (900 фунтов на самолет), военных кораблях, танках, ракетах и лазерах. Подводные лодки могут содержать более 9000 фунтов этих элементов. При этом запасы Пентагона недостаточны для долгосрочного использования.

Кроме того, поднимать индустрию с нуля должны не роботы, а реальные люди. Но сейчас никто в США не горит особым желанием идти на заводы, это касается и высоко квалифицированных специалистов, которых сейчас активно сокращает DOGE по прямым указаниям Илона Маска и благословению Трампа.

В аэрокосмическом и оборонном секторе просто не хватает людей, чтобы удовлетворить текущие потребности,

– Дак Хардвик, вице-президент по международным вопросам Ассоциации аэрокосмической промышленности, на встрече американских и европейских руководителей оборонных ведомств комментирует состояние дел в отрасли.

Сколько ошибки Трампа будут стоить американской экономике

Уже сейчас экономисты пытаются вычислить, сколько будет стоить "айфон", полностью сделанный в США, и говорят о 2 – 3 тысячах долларов.

А сколько же тогда будет стоить тот самый F-35, если сейчас его цена давно перевалила за 100 миллионов, а вся программа (до сих пор с учетом совместного производства) 2 триллиона? И не исчезнет ли желание у союзников покупать эти самолеты, если Трамп объявляет им торговую войну и прямым текстом рассказывает, что самые мощные версии истребителей США оставят себе, а перед тем Маск вообще говорит, что те же F-35 слишком дорогие и вообще "никакие".

При этом выясняется, что американцы могут контролировать дистанционно свое технологическое оружие, что и активно делали и делают в Украине.

Один из серии твитов Маска о F-35:

Так не логичнее ли Европе будет отказаться от американского самолета и обратить внимание на европейский?

Могут ли Австралия и Великобритания теперь доверять Америке и в дальнейшем вкладывать миллиарды в финансирование совместного проекта атомных подводных лодок.

И не нужно ли поднять вопрос об увеличении ядерного потенциала Европы и собственные разработки ядерного оружия для Японии, Южной Кореи, Украины?

И не является ли это единственным ныне реальным вариантом гарантий безопасности ныне, когда партнерские отношения, созданные за годы встреч и договоренностей с Вашингтоном, ставятся под сомнение?

В далеком 2016 году Трамп одним своим твитом о том, что цена на F-35 слишком велика, обвалил акции его производителей Lockheed Martin, Northrop Grumman Corp и BAE Systems на 4,2%, 4,5% и 2,4% соответственно.

Тот самый твит:

Это стоило более 11 миллиардов долларов, но быстро забылось и цена самолета F-35 выросла с 70 миллионов минимум вдвое. Но 8,5 лет спустя речь уже может идти даже не о миллиардах или триллионах, а о будущем целой отрасли, сотне тысяч рабочих мест и обороноспособности США и десятков государств, которые имели неосторожность когда-то довериться Вашингтону и поверить в "свободный рынок", "совместное производство" и "общее благо". Сейчас все это в очень большой опасности благодаря одному человеку.

Авторы статьи Politico завершают ее словами анонимного чиновника из НАТО: "Мы должны извлечь из этого уроки. Сейчас самое время". Лучше и не скажешь.

Уже сейчас в США слышны отдельные голоса против идей "сумасшедшего короля", но пока они не слишком громкие. Похоже, представители элит до сих пор думают, что "произошла ужасная ошибка" и этот Таргариен так шутит, а не прямо объявил о своих планах, которые не думает отменять. Что ж, тем хуже для "голосов" и США. Зато все остальные действительно увидели, с кем и чем имеют дело.