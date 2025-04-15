Трамп говорит пророссийскими нарративами, мол, это вина Байдена и Зеленского, которые войну допустили. Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий в разговоре с 24 Каналом проанализировал новые заявления Трампа и объяснил, с чем они связаны.

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Что стоит за новыми заявлениями Трампа о войне

На днях Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу CBS News. Президент Украины в частности заявил, что готов приобрести системы Patriot за 15 миллиардов долларов, ведь Киев не получил их после договоренностей на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года.

Дональд Трамп не замедлил их ответом и заявил, что нельзя начинать войну с тем, кто в 20 раз больше, надеясь на то, что кто-то тебе предоставит ракеты. Фактически такие слова президента США можно трактовать так, что это не Россия начала войну против Украины, а наоборот – Украина против России. Кроме того, в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что это, мол, вина Зеленского и Байдена, что война началась.

Трамп снова наслушался идиотских сказок от Стива Уиткоффа после его последних встреч (с Владимиром Путиным – 24 Канал) о том, как трагически происходило начало войны. Что якобы это не Россия виновата и она наоборот не против все закончить, но чтобы это было справедливо для них. Виткофф нужен, чтобы манипулировать мнением Трампа,

– отметил Андрей Городницкий.

В свою очередь, Дональд Трамп не слишком доволен ходом переговоров и ситуацией, сложившейся, поэтому экстраполирует свою агрессию на Украину и Европейский Союз. Фактически лидер США ищет проблему там, где ее на самом деле нет, игнорируя очевидный корень зла.

"В этом и заключается вопрос развязывания войны в Украине. Трамп сейчас не может этого сделать, потому что он не готов двигаться на встречу реальности. Он говорит глупости, чтобы прежде всего оправдать себя, а не Путина, и показать, что он, мол, ничего не может сделать", – пояснил политический эксперт.

Добавим также, недавно Трамп заявил, что переговоры, направленные на прекращение войны, могут идти хорошо, а отношения Украины и России якобы могут быть "нормальными", что уже вскоре увидят все. По его словам, в переговорах есть момент, "когда вы должны или смириться, или замолчать". Заявление от 47-го президента США прозвучало сразу после его нареканий России по затягиванию переговорного процесса.