Трамп говорить проросійськими наративами, мовляв, це провина Байдена і Зеленського, які війну допустили. Політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький у розмові з 24 Каналом проаналізував нові заяви Трампа і пояснив, з чим вони пов'язані.

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Що стоїть за новими заявами Трампа про війну

Днями Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу CBS News. Президент України зокрема заявив, що готовий придбати системи Patriot за 15 мільярдів доларів, адже Київ не отримав їх після домовленостей на саміті НАТО у Вашингтоні у липні 2024 року.

Дональд Трамп не забарився їх відповіддю і заявив, що не можна починати війну з тим, хто у 20 разів більший, сподіваючись на те, що хтось тобі надасть ракети. Фактично такі слова президента США можна трактувати так, що це не Росія розпочала війну проти України, а навпаки – Україна проти Росії. Крім того, у своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що це, мовляв, провина Зеленського та Байдена, що війна розпочалася.

Трамп знову наслухався ідіотичних казок від Стіва Віткоффа після його останніх зустрічей (з Владіміром Путіним – 24 Канал) про те, як трагічно відбувався початок війни. Що нібито це не Росія винна і вона навпаки не проти все закінчити, але щоб це було справедливо для них. Віткофф потрібен, щоб маніпулювати думкою Трампа,

– наголосив Андрій Городницький.

Своєю чергою, Дональд Трамп не надто задоволений ходом перемовин і ситуацією, що склалась, тому екстраполює свою агресію на Україну та Європейський Союз. Фактично лідер США шукає проблему там, де її насправді немає, ігноруючи очевидний корінь зла.

"У цьому і полягає питання розв'язання війни в Україні. Трамп зараз не може цього зробити, бо він не готовий рухатися на зустріч реальності. Він говорить дурниці, аби насамперед виправдати себе, а не Путіна, і показати, що він, мовляв, нічого не може зробити", – пояснив політичний експерт.

Додамо також, нещодавно Трамп заявив, що переговори, спрямовані на припинення війни, можуть іти добре, а відносини України та Росії буцімто можуть бути "нормальними", що вже незабаром побачать усі. За його словами, у перемовинах є момент, "коли ви повинні або змиритися, або замовкнути". Заява від 47-го президента США пролунала одразу після його дорікань Росії щодо затягування переговорного процесу.