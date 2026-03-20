Трамп рассматривает планы оккупации иранского острова Харк, – Axios

В США обсуждают возможность захвата или блокады иранского острова Харк, с целью давления на страну. Президент Трамп рассчитывает таким образом открыть Ормузский пролив.

Президент Трамп не может прекратить войну, по крайней мере на своих условиях, пока не ослабит "удушающую хватку" Ирана. Об этом сообщили в Axios.

Смотрите также Серьезные проблемы: от Трампа начали отворачиваться соратники в Белом доме

Почему Трамп хочет захватить остров Харк?

Остров, который расположен примерно в 24 километрах от побережья, перерабатывает 90% экспорта сырой нефти Ирана. Из-за этого, Трамп хочет шантажировать Тегеран.

Нам нужен примерно месяц, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, а затем захватить остров,

– сообщил анонимный источник, знакомый с позицией Белого дома.