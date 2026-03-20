Укр Рус
Геополитика Ближний Восток Трамп рассматривает планы оккупации иранского острова Харк, – Axios
20 марта, 14:17
10

Даниил Муринский
Основні тези
  • США рассматривают захват или блокаду иранского острова Харк для давления на Иран и открытия Ормузского пролива.
  • Остров Харк перерабатывает 90% экспорта сырой нефти Ирана, и Трамп планирует использовать это для шантажа Тегерана.

В США обсуждают возможность захвата или блокады иранского острова Харк, с целью давления на страну. Президент Трамп рассчитывает таким образом открыть Ормузский пролив.

Президент Трамп не может прекратить войну, по крайней мере на своих условиях, пока не ослабит "удушающую хватку" Ирана. Об этом сообщили в Axios.

Почему Трамп хочет захватить остров Харк?

Остров, который расположен примерно в 24 километрах от побережья, перерабатывает 90% экспорта сырой нефти Ирана. Из-за этого, Трамп хочет шантажировать Тегеран.

Нам нужен примерно месяц, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, а затем захватить остров,
– сообщил анонимный источник, знакомый с позицией Белого дома.

США рассматривают отправку дополнительных сил в регион. СМИ сообщили, что три подразделения морской пехоты уже прибывают в Иран.

Сенатор Том Коттон заявил, что закрытие пролива было "актом отчаяния со стороны Ирана", но сказал, что у Трампа есть "горы планов" на этот случай.

В издании отметили, что, несмотря на важность острова для иранской нефтяной промышленности, его захват вряд ли гарантирует, что Тегеран согласится на условия Трампа.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?

  • Совместная военная операция США и Израиля против Ирана привела к росту мировых цен на нефть и дала дополнительные финансовые ресурсы Кремлю.

  • США перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли на Ближний Восток для возможной высадки в Иранеі. В регион также направляют десантную оперативную группу с кораблем USS Boxer.

  • Трамп может отвернуться от Украины, чтобы наказать Европу за свое поражение на Ближнем Востоке, что подрывает его влияние. Война в Иране уменьшает силу Трампа, а его действия могут ослабить американские альянсы.