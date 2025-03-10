В Польше говорят о позитиве для Украины после дискуссий между Сикорским, Рубио и Маском

Недавний спор между главой МИД Польши Радославом Сикорским, госсекретарем США Марко Рубио и Илоном Маском может положительно повлиять на Украину. Представитель польского ведомства Павел Вронский назвал 3 "плюса".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Дипломат отметил, что партнером для Сикорского в этой ситуации является только Рубио, а Маск – поставщик интернет-услуг, за которые платит Польша.

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Какие "плюсы" для Украины назвал Вронский

Напомним, на выходных после противоречивого заявления Маска об отключении Starlink между чиновниками Польши и США возник конфликт. Сикорский напомнил миллиардеру, что работу терминалов в Украине оплачивает Министерство цифровизации Польши. Это возмутило Рубио, поэтому американский госсекретарь назвал польского министра "маленьким человечком".

По словам Вронского, во-первых, важно "очень сильное утверждение" Рубио, что никто не планирует отключать Starlink для Украины. Поэтому в дальнейшем не стоит ожидать подобных "более или менее скрытых угроз".

Во-вторых, представитель подчеркивает – в своей заметке Рубио наконец признал, что целью России сразу была оккупация всей Украины, поэтому речь не идет о "какой-то случайной войне".

Мы должны вместе действовать ради справедливого мира. И это второй позитив этого разговора,

– подчеркнул польский дипломат.

В-третьих, на примере Starlink американское общество узнало, что не только США финансово помогают Украине. Компания SpaceX, по словам дипломата, не является "благотворительной организацией" и зарабатывает на войне.

К слову, глава украинского ЦПД Андрей Коваленко считает, что заявления об отключении Starlink являются блефом. В начале войны зависимость Сил обороны от этих систем была значительно большей, сейчас же есть альтернативы.