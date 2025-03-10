Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Туска в Х 10 марта на английском языке. Напомним, инцидент произошел из-за заявления главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) Маска о Starlink в Украине.

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Что известно о конфликте

Настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к меньшим и более слабым. Никогда не высокомерие. Дорогие друзья, подумайте об этом,

– написал премьер Польши.

Напомним, в воскресенье, 9 марта Маск написал в Х, что его спутниковая система якобы является "основой украинской армии", а весь фронт рухнет, если он отключит Starlink. Миллиардер также считает, что "буквально вызвал Путина на физический бой один на один за Украину".

В ответ Сикорский напомнил, что Министерство цифровизации Польши оплачивает Украине работу терминалов – около 50 миллионов долларов в год. Дипломат предупредил, что в случае необходимости его государство может найти других поставщиков.

На что госсекретарь США Рубио ответил, назвав Сикорского "маленьким человечком" и пригрозив стране россиянами. По словам американского чиновника, никто не говорил об отключении Starlink, а Польше стоит быть "благодарной", поскольку без спутниковой системы Украина, мол, давно проиграла бы войну.