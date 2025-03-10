Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост Туска в Х 10 березня англійською мовою. Нагадаємо, інцидент стався через заяву очільника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Маска про Starlink в Україні.

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Що відомо про конфлікт

Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників. Навіть до менших і слабших. Ніколи не зарозумілість. Дорогі друзі, подумайте про це,

– написав прем'єр Польщі.

Нагадаємо, у неділю, 9 березня Маск написав у Х, що його супутникова система буцімто є "основою української армії", а весь фронт завалиться, якщо він відключить Starlink. Мільярдер також вважає, що "буквально викликав Путіна на фізичний бій сам на сам за Україну".

У відповідь Сікорський нагадав, що Міністерство цифровізації Польщі оплачує Україні роботу терміналів – близько 50 мільйонів доларів на рік. Дипломат попередив, що у разі потреби його держава може знайти інших постачальників.

На що держсекретар США Рубіо відповів, назвавши Сікорського "маленьким чоловічком" та пригрозивши країні росіянами. За словами американського посадовця, ніхто не казав про відключення Starlink, а Польщі варто бути "вдячною", оскільки без супутникової системи Україна, мовляв, давно програла б війну.