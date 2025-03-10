Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ. Дипломат зазначив, що партнером для Сікорського в цій ситуації є лише Рубіо, натомість Маск – постачальник інтернет-послуг, за які платить Польща.

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Які "плюси" для України назвав Вронський

Нагадаємо, на вихідних після суперечливої заяви Маска про відключення Starlink між посадовцями Польщі та США виник конфлікт. Сікорський нагадав мільярдеру, що роботу терміналів в Україні оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Це обурило Рубіо, тож американський держсекретар назвав польського міністра "маленьким чоловічком".

За словами Вронського, по-перше, важливе "дуже сильне твердження" Рубіо, що ніхто не планує відключати Starlink для України. Тож надалі не варто очікувати подібних "більш чи менш прихованих погроз".

По-друге, речник підкреслює – у своєму дописі Рубіо нарешті визнав, що метою Росії одразу була окупація всієї України, тож не йдеться про "якусь випадкову війну".

Ми повинні разом діяти заради справедливого миру. І це другий позитив цієї розмови,

– наголосив польський дипломат.

По-третє, американське суспільство дізналося, що не лише США фінансово допомагають Україні. Компанія SpaceX, за словами дипломата, не є "благодійною організацією" і заробляє на війні.

До слова, очільник українського ЦПД Андрій Коваленко вважає, що заяви про відключення Starlink є блефом. На початку війни залежність Сил оборони від цих систем була значно більшою, наразі ж є альтернативи.