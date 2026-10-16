Об этом сообщает европейский корреспондент Sky News Алистер Банколл.

Почему Зеленский был разочарован?

Недовольство украинского лидера позицией американских партнеров все заметнее проявлялось во время его встреч с европейскими союзниками.

Он явно очень раздражен, особенно американцами,

– отметил журналист, комментируя публичные заявления и закулисные моменты саммита.

Несмотря на нарастание напряженности вокруг ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и договоренностей о поставках топлива, Киев вынужден сдерживать эмоции из-за высокой зависимости от военной помощи партнеров.

По словам корреспондента, возможность открыто выражать возмущение имеет четкие границы, поскольку Украине крайне необходима дальнейшая поддержка Вашингтона.

Напомним, несмотря на напряженность в американо-украинских отношениях, Владимир Зеленский заявил, что Украина и США в ближайшие дни могут договориться о встрече переговорных групп. По его словам, команды обеих стран постоянно контактируют и работают над организацией переговоров.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что ему легче вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чем с российским диктатором Владимиром Путиным, ведь во время контактов с американской стороной удается находить темы для содержательного диалога.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к скорейшему завершению войны и справедливому миру, однако для этого необходима готовность обеих сторон к переговорам. По его словам, Путин пока не демонстрирует искреннего желания прекратить боевые действия, а заявления Кремля о мире лишь создают соответствующее впечатление у международного сообщества.