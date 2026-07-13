В ЕС отреагировали на отставку премьер-министра Свириденко

12 июля стало известно, что Юлия Свириденко покидает пост премьер-министра, который она занимала почти год. В Еврокомиссии прокомментировали перестановки в украинском правительстве.

Формирование нового правительства является внутренним делом Украины. Об этом заявила глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам. Ее заявление цитирует"Интерфакс-Украина".

Как в Евросоюзе реагируют на изменения в правительстве Украины?

По словам Каллас, для ЕС, прежде всего, важно и в дальнейшем сотрудничать с украинскими властями и видеть, что Украина продолжает реформы, ведь это необходимо для ее продвижения на пути к членству в Евросоюзе.

Напомним, что 12 июля Владимир Зеленский анонсировал изменение политической стратегии страны. Теперь за каждое важное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом.

Также президент сообщил о масштабном обновлении Кабмина и правоохранительных органов. Среди уже озвученных изменений – отставка Юлии Свириденко с поста премьер-министра. Предположительно, она станет послом Украины в США. Она заменит Ольгу Стефанишину, которая, в свою очередь, попросила об окончании дипломатической службы по личным обстоятельствам.

Скорее всего, новым премьер-министром Украины станет председатель правления "Нафтогаза" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Ожидается, что 14 июля фракция "Слуга народа" соберется на заседание для обсуждения кадровых вопросов.