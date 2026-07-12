Заседание состоится уже во вторник, 14 июля. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Что известно о предстоящей встрече "Слуг народа"?

Во вторник состоится заседание фракции, на котором будут обсуждаться кадровые вопросы,
– написала народный депутат.

Напомним, что перед этим Владимир Зеленский сообщил, что Украина меняет политическую стратегию. Президент подчеркнул необходимость кадровых изменений в правительстве и правоохранительных органах.

Так, Юлия Свириденко покидает пост премьер-министра Украины.

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В комментарии "Суспильне" собеседники из фракции рассказали, что депутаты узнали об увольнении премьера из публикаций Зеленского в соцсетях.

Ожидается, что Свириденко станет послом Украины в США. Она заменит Ольгу Стефанишину, которая сама попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.

Новым премьером станет председатель правления "Нафтогаза" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

На фоне сообщений о кадровых изменениях, в частности в правительстве, Зеленский провел встречи с рядом чиновников:

  • с председателем правления "Нафтогаза" Корецким обсудил устойчивость энергетики после российских ударов;
  • с министром энергетики Шмыгалем – защиту энергетики и стратегической инфраструктуры;
  • с главой МВД Клименко – о вызовах в сфере безопасности;
  • с министром обороны Федоровым – укрепление ПВО, изменения в сфере обороны и сотрудничество с партнерами;
  • с мэром Харькова Тереховым – потребности общин и реализация планов обеспечения устойчивости.