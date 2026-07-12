Засідання відбудеться вже у вівторок, 14 липня. Про це повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що відомо про майбутню зустріч "Слуг народу"?

У вівторок відбудеться засідання фракції, де обговорюватимуться кадрові питання,

– написала народна депутатка.

Нагадаємо, що перед цим Володимир Зеленський повідомив, що Україна змінює політичну стратегію. Президент наголосив на потребі кадрових змін в уряді та правоохоронних органах.

Так, Юлія Свириденко залишає посаду прем'єр-міністра України.

У коментарі Суспільному співрозмовники у фракції розповіли, що депутати дізналися про звільнення прем'єрки із публікацій Зеленського у соцмережах.

Очікується, що Свириденко стане послом України у США. Вона замінить Ольгу Стефанішину, яка сама попросила про завершення дипломатичної служби через особисті обставини.

Новим прем'єром стане голова правління "Нафтогазу" та директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

На тлі повідомлень про кадрові зміни, зокрема в уряді, Зеленський провів зустрічі з низкою посадовців: