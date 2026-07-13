Формування нового уряду є внутрішньою справою України. На цьому наголосила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. Її заяву цитує "Інтерфакс-Україна".

Як у Євросоюзі реагують на зміни в уряді України?

За словами Каллас, для ЄС, передусім, важливо й надалі співпрацювати з українською владою та бачити, що Україна продовжує реформи, адже це необхідно для її просування на шляху до членства в Євросоюзі.

Нагадаємо, що 12 липня Володимир Зеленський анонсував зміну політичної стратегії країни. Тепер за кожен важливий зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом.

Також президент повідомив про масштабне оновлення Кабміну та правоохоронних органів. Серед вже озвучених змін – відставка Юлії Свириденко з посади прем'єрки. Попередньо, вона стане послом України у США. Вона замінить Ольгу Стефанішину, яка своєю чергою попросилася про завершення дипломатичної служби через особисті обставини.

Наймовірніше, новим прем'єром України стане голова правління "Нафтогазу" та директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Очікується, що 14 липня фракція "Слуга народу" збереться на засідання для обговорення кадрових питань.