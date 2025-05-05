Трамп назвал фаворита на должность советника по нацбезопасности вместо Волца

В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что его заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер рассматривается как один из основных кандидатов на пост советника по вопросам национальной безопасности. Он может заменить на посту Майка Волца.

В прошлый четверг Трамп отстранил Волтца от должности, временно возложив обязанности на госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кто может стать новым советником по нацбезопасности в США

Хотя, по словам представителей администрации Трампа, назначение нового постоянного советника может затянуться, уже названо несколько вероятных претендентов.

"Я собираюсь кого-то назвать", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, возвращаясь в Вашингтон с выходных в своем клубе во Флориде.

Президент отметил, что рассчитывает заполнить вакантную должность примерно за полгода, и Миллер является одним из самых вероятных претендентов.

Я думаю, что он косвенно уже имеет эту должность. Потому что ему есть что сказать о многих вещах. Он очень ценный человек в администрации,

– подчеркнул Трамп.