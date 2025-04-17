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Геополитика Америка Ответ России относительно мира будет уже на этой неделе, – Трамп
17 апреля, 21:01
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Ответ России относительно мира будет уже на этой неделе, – Трамп

Надежда Батюк

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на этой неделе Россия сообщит свою позицию относительно мира. Только после этого будут принимать определенные решения.

Трамп также выразил надежду, что ситуация в Украине приближается к мирному урегулированию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление американского лидера во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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Что заявил Трамп о войне в Украине

По словам президента США, он хочет, чтобы война и убийства людей прекратились. Трамп выразил недовольство из-за того, что российский диктатор Владимир Путин долго принимает решения и затягивает переговоры.

Я думаю, что он опаздывает. Очень медленно все идет. Я не рад по этому поводу. Мы будем ожидать и я надеюсь, что он довольно быстро даст свой ответ,
– говорит американский лидер.