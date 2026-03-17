В США предлагают уничтожать пусковые установки "Шахедов": что не так с этой идеей

После атак Ирана на американские объекты, США предлагают уничтожать пусковые установки иранских беспилотников "Шахед". Однако, эти средства являются мобильными, их легко масштабировать и использовать практически из любой точки мира.

Поэтому, украинский военный портал Defense Express заметил, что борьба с "Шахедами" должна быть комплексной, а уничтожение установок может быть одним из элементов.

Смотрите также Трамп готовится захватить ключевой нефтяной терминал Ирана – Axios

Почему уничтожать пусковые установки "Шахедов" не лучшая идея?

После почти двух недель боевых действий в Иране американские военные подвели промежуточные итоги в борьбе с дронами. Бывший британский военный сравнил сбивание иранских дронов истребителем пятого поколения F-35 с "колением орехов кувалдой". Однако в США отметили, что сейчас все чаще против "Шахедов" используются дешевые и простые средства поражения.

Глава центрального командования США адмирал Брэд Купер заявил, что Штаты недавно перешли на другую сторону кривой расходов в направлении беспилотников, отметив, что "сейчас они тратят много времени на то, чтобы сбивать беспилотники стоимостью в сотни тысяч долларов оружием стоимостью в 10 тысяч долларов".

Издание пишет, что американцы перебросили на Ближний Восток около 10 тысяч зенитных дронов комплекса Merops, который прошел боевые испытания в Украине, и в котором стоимость одного дрона сейчас достигает 14 – 15 тысяч долларов и может быть уменьшена в случае крупных заказов до 3 – 5 тысяч долларов.

В то же время бывший пилот истребителя и декан Института аэрокосмических исследований имени Митчелла Дэйв Дептула заявил, что многофункциональный истребитель F-16 может уничтожать сами пусковые установки дронов. По его словам, лучшим способом обороны является нападение.

Впрочем портал Defense Express отмечает, что противодействие ударным беспилотникам типа "Шахед" должно быть комплексным, то есть уничтожение установок может быть частью этой борьбы. Однако эксперты отметили, что пусковые установки являются мобильным средством, который легко масштабируется и используется из любой точки страны.

И США уже на примере "охоты" за пусковыми баллистических ракет убедились, что уничтожив две трети ракетных пусковых, искать "остатки" стало опаснее и сложнее, и Иран может адаптироваться к этому, делая ставку именно на массовые пуски дронов,

– говорится в статье.

Кроме того, авторы пишут, что с начала войны США Иран существенно уменьшил использование ракет и беспилотников.

Более эффективным способом борьбы с угрозой может быть уничтожение складов с ракетами и дронами или мест их производства. Однако в случае с Ираном это тоже может оказаться сложной задачей.

Что известно об атаках Ирана на страны Ближнего Востока?