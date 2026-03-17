Тож, український військовий портал Defense Express зауважив, що боротьба із "Шахедами" має бути комплексною, а знищення установок може бути одним з елементів.

Дивіться також Трамп готується захопити ключовий нафтовий термінал Ірану – Axios

Чому знищувати пускові установки "Шахедів" не найкраща ідея?

Після майже двох тижнів бойових дій в Ірані американські військові підбили проміжні підсумки у боротьбі із дронами. Колишній британський військовий порівняв збиття іранських дронів винищувачем п'ятого покоління F-35 із "колінням горіхів кувалдою". Однак у США зазначили, що нині все частіше проти "Шахедів" використовуються дешеві та простіші засоби ураження.

Очільник центрального командування США адмірал Бред Купер заявив, що Штати нещодавно перейшли на інший бік кривої витрат у напрямку безпілотників, наголосивши, що "зараз вони витрачають багато часу на те, щоб збивати безпілотники вартістю у сотні тисяч доларів зброєю вартістю у 10 тисяч доларів".

Видання пише, що американці перекинули на Близький Схід близько 10 тисяч зенітних дронів комплексу Merops, який пройшов бойові випробування в Україні, і в якому вартість одного дрона нині сягає 14 – 15 тисяч доларів і може бути зменшена у випадку великих замовлень аж до 3 – 5 тисяч доларів.

Водночас колишній пілот винищувача та декан Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла Дейв Дептула заявив, що багатофункціональний винищувач F-16 може знищувати самі пускові установки дронів. За його словами, найкращим способом оборони є напад.

Втім портал Defense Express відзначає, що протидія ударним безпілотникам типу "Шахед" має бути комплексною, тобто знищення установок може бути частиною цієї боротьби. Однак експерти зауважили, що пускові установки є мобільним засобом, який легко масштабується та використовується із будь-якої точки країни.

І США вже на прикладі "полювання" за пусковими балістичних ракет переконалися, що знищивши дві третини ракетних пускових, шукати "залишки" стало небезпечніше та складніше, і Іран може адаптуватися до цього, роблячи ставку саме на масові пуски дронів,

– йдеться у статті.

Крім того, автори пишуть, що з початку війни США Іран суттєво зменшив використання ракет та безпілотників.

Більш ефективним способом боротьби із загрозою може бути знищення складів з ракетами та дронами або ж місць їхнього виробництва. Проте у випадку з Іраном це теж може виявитись складним завданням.

Що відомо про атаки Ірану на країни Близького Сходу?