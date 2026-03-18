Еще одна кровавая война началась: почему ядерный Пакистан напал на Афганистан и каких последствий ждать

Пока США одерживают победу за победой в войне с Ираном, но почему-то уже просят о помощи у союзников, чуть восточнее происходит не менее кровавая война. Это конфликт между Афганистаном и Пакистаном.

Поскольку сейчас внимание мира приковано к Ирану и Ормузского пролива, эта война находится на периферии, а зря. Потому что Пакистан – ядерная держава, а талибы – победили в свое время США в тяжелой и изнурительной войне.

Что стало причиной нового конфликта, как разворачиваются события, какие цели преследуют соперники и имеют ли к этому отношение "великие державы" – рассказывает 24 Канал. В этом нам помог разобраться востоковед, заместитель директора украинского Think Tank "Центр ближневосточных исследований" Сергей Данилов.

Читайте также В Кабуле пылают пожары: Пакистан массированно бомбит Афганистан

Как вспыхнула война между Афганистаном и Пакистаном?

О столкновениях на границе Афганистана и Пакистана известно давно – там всегда неспокойно. Но в конце февраля 2026 года их интенсивность существенно возросла, а вечером 26 февраля министр обороны Пакистана заявил, что страна начинает большую "открытую войну" против Афганистана. При этом объявлена она была в американской соцсети Х.

Наше терпение иссякло. Теперь мы начинаем открытую войну с вами,

– министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф объявил талибам войну 26 февраля 2026 года.

И действительно, довольно быстро на афганские города полетели ракеты и бомбы. Все быстро превратилось в жестокую войну, которая по нынешней традиции не называется войной, а скрывается за эвфемизмом "Операция "Праведная ярость".



Граница между Пакистаном и Индией / Инфографика The Economist

Но поскольку 28 февраля США и Израиль напали на Иран, все другие войны отошли на второй план. Лишь изредка в общий поток новостей врывались сообщения из Центральной и Южной Азии.

Афганистан и Пакистан не являются частью Ближнего Востока, но иногда ученые все же вносят эти страны в условный "Большой Ближний Восток".

Но для этого нужно, чтобы произошло что-то совсем "дикое". Например, бомбардировка больницы и смерть сотен людей. Афганские власти утверждают, что именно это произошло 16 марта в Кабуле, когда пакистанская ракета якобы попала в местное медучреждение (якобы – центр реабилитации наркозависимых) и якобы убила 400 человек.

К теме Погибли по меньшей мере 400 человек: Афганистан обвиняет Пакистан в авиаударе по больнице

"Якобы", потому что эту информацию трудно проверить, ведь источником ее является Талибан – экстремистское движение религиозных фанатиков, которые захватили власть в Афганистане в 2021 году и установили там порядки времен средневековья. Это то же, что верить сводкам о жертвах от ХАМАС или России.

Этим фактом активно пользуется Пакистан, который сейчас беспощадно бомбит соседей, а на все упреки в негуманности отвечает в духе "не было такого", уверяет, что "атакует только гражданские объекты". И очевидно не собирается останавливаться.

Откуда такая ненависть между Пакистаном и Афганистаном и кто такие талибы?

Талибан – это очень специфическая структура. Фактически это террористы, у которых получилось победить и на которых, в отличие от ИГИЛ, мир махнул рукой, позволив создать свое государство. США просто сбежали из Афганистана в 2021, оставив талибам оружия на миллиарды долларов и предав всех, кто им доверился.

Остальные предпочитают не будить беды, ограничиваясь беспокойством по поводу репрессий талибов против женщин и запрета шахмат и музыкальных инструментов.

Благодаря такому себе статусу кво талибы – "уважаемые партнеры" России и Китая. Эти государства охотно принимают официальные делегации террористов, заключают соглашения и оказывают помощь.



Из-за собственной изоляции Россия была вынуждена поддерживать дипломатические связи даже с талибами / Фото МИД России

При этом только Россия пока признала государство талибов официально, Китай вместо этого действует более взвешенно и так не подставляется.

У всех остальных есть к талибам вопросы. Немало их и у Пакистана, который имеет с Афганистаном более 2600 километров общей границы. Это так называемая линия Дюранда. Она была установлена англичанами в 1893 году буквально на глаз и не учитывает этнические нюансы, что и заложило основу для будущих конфликтов.



Наследие колониальных времен – линия Дюранда определяет ситуацию в 21 веке / Инфографика Википедия

Афганистан (разные правительства) официально не признает линию Дюранда официальной границей, справедливо указывая, что она разделила народ пуштунов. Это самая большая этническая общность в Афганистане и именно в пуштунских районах на юге Афганистана и в пакистанских медресе по ту сторону границы в начале 1990-х возникло движение Талибан.



Из-за пуштунской проблемы Афганистан в 1949 году единственный голосовал против вступления Пакистана в ООН. Впоследствии страны имели, по их мнению, более важные проблемы. Пакистан воевал с Индией, а Афганистан – со всеми. Фактически там с 1978 года не прекращается гражданская война и интервенции иностранных государств, но каждый раз тема спорной границы возникала.

Так, например, было с беженцами – сейчас в Пакистане проживают несколько миллионов беглецов из Афганистана. Такое количество уже становится угрозой для самого Пакистана, у которого немало своих проблем. С 2010 года Исламабад строит стену на границе, чтобы остановить волны нелегалов, и сейчас этот проект, стоимостью более полумиллиарда долларов, уже на финальном этапе. Но эти заборы были созданы, чтобы не пустить беженцев, зато, когда те вооружены, ситуация совсем другая.



Пограничный пункт Торхам на границе между Афганистаном и Пакистаном, 28 февраля 2026 года / Фото Sami Jan / Getty Images

Какие отношения у Пакистана с Талибаном?

В свое время Пакистан сам "дружил" с талибами (когда те были "оппозицией", некоторые исследователи считают, что именно Исламабад это движение и создал), но делал это в основном осторожно и взвешенно.

По словам Сергея Данилова, талибов использовали даже для террора против Индии и ее граждан. При этом сейчас уже Пакистан обвиняет Индию в финансировании талибов.

Сергей Данилов заместитель директора Центра ближневосточных исследований Пакистан когда-то использовал талибов в штате Джамму и Кашмир против индусов. И много чего было (теракты, этнические чистки, – 24 Канал).

Талибан не является однородным движением, а разделен на фракции, некоторые из них сейчас имеют свои базы на территории Пакистана. Контролировать их трудно, поэтому ситуативное сотрудничество и вышло боком.

Сейчас самая большая талибская сила на фронтире – Техрик-е-Талибан Пакистан (ТТП). Она возникла в 2007 году, сейчас во главе стоит Нур Вали Мехсуд, который провозгласил себя эмиром. Он официально признан США и на уровне ООН террористом, как и вся его организация.

Как и ИГИЛ, ТТП исповедует тактику терактов и достиг в этом больших успехов. Целью ТТП были рынки, мечети, аэропорты, военные базы, полицейские участки, также талибы захватывала территории – в основном вдоль границы с Афганистаном. Именно боевики ТТП стояли за нападением на тогдашнюю школьницу Малалу Юсуфзай – лауреатку Нобелевской премии мира 2014 года.

К теме Малалала Юсуфзай - самый молодой лауреат Нобелевской премии мира

Пакистан попытался установить контроль над талибами по древнему римскому принципу "разделяй и властвуй", использовав тот факт, что те имеют незавершенные конфликты с коллегами по ту сторону границы.

Надо понимать, что речь идет фактически о племенах, у которых свои довольно архаичные представления о правилах и большое уважение к своим традициям. Кровавых и жестоких.

Пакистан надеялся, что превратит "своих талибов" в охранников длинной границы от посягательств "афганских талибов", но был вынужден отказаться от этих планов, когда те "предъявили" пакистанцам за якобы "искажение ислама" и слишком "западный" образ жизни. А главное – принялись силой устанавливать свои порядки.

В Исламабаде этих претензий не поняли и начали репрессии, которые переросли в полноценную военную операцию в 2014 – 2016 годах. Пакистанские талибы ответили терактами и бегством в Афганистан. Там их радушно встретили и позволили создать хабы на границе для дальнейшего ведения партизанской войны против Пакистана.

После небольшого перерыва в 2021-м, когда талибы захватили власть в Афганистане, а Пакистан пытался с ними договориться, все возобновилось. Талибы снова начали захватывать села и даже небольшие города и устанавливать там свои порядки. А поскольку это отдаленные горные районы – так называемая "зона племен", которую центральное правительство Пакистана не сильно контролирует, то достигли в этом определенных успехов.

Это продолжалось несколько последних лет и сейчас привело к конфликту уже не на фронтире, а между Исламобадом и Кабулом.

Что привело к нынешней войне?

В районе линии Дюранда есть еще одна сила – ИГИЛ, точнее его филиал "Вилаят Хорасан" (это те ребята, которые организовали теракт в подмосковном "Крокусе" и показали полную импотенцию российских силовиков).

ИГИЛовцы воюют против всех, но больше против Пакистана. Их главное оружие – также теракты. В начале февраля они совершили несколько. Наиболее резонансный произошел 6 февраля в одной из шиитских мечетей в столице Пакистана городе Исламабаде. Тогда в результате взрыва, который устроил смертник, погибли 32 человека.

Ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ, но Пакистан отказал этим террористам в субъектности и обвинил талибов ("Техрик-е-Талибан Пакистан"), подчеркнув бездействие Кабула и попустительство террористам.

То есть фактически атака ИГИЛ была использована Пакистаном как повод для вторжения в Афганистан. Скажем прямо, casus belli такой себе, но кто там будет разбираться. Это же далекая периферия. Тем более, что внимание всего мира сейчас точно приковано не к Афганистану.

Сергей Данилов призывает не искать в конфликте каких-то подводных геополитических течений и предлагает оставить это конспирологам. Зато объяснение на поверхности – это активизация пакистанского Талибана – "Техрик-е-Талибан Пакиста" (ТТП) и критическая усталость от этого Исламабада.

Сергей Данилов заместитель директора Центра ближневосточных исследований Талибан сейчас активизировался, они реально начали контролировать часть провинций на северо-западе Пакистана (Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, – 24 Канал), блокпосты свои устанавливать, развязали террор. Там фактически жизнь стала невозможной... И это уже дошло до предела и сейчас повторяется война 2014 года, когда Пакистан туда направлял тысячи солдат. И там была полноценная военная операция (пакистанское название – Zarb-e-Azb, то есть "Убийственный удар"). Только тогда они не могли по Афганистану бить, а сейчас могут. Вот и вся разница.

21 февраля 2026 года пакистанские ВВС нанесли ракетные удары по территории Афганистана, охотясь на базы ИГИЛ и Техрик-е-Талибан Пакистан, но в результате этих ударов погибли гражданские (по крайней мере, так говорят в Афганистане и называют 18 жертв, похоже, под удар попал лагерь именно талибов). Затем был ответ талибов (атака на блокпост на границе), потом ответ на ответ. И так далее. В марте уже дошло до полноценных бомбардировок Кабула и новых жертв.

Сейчас счет идет на сотни убитых, возможно, перевалил за тысячу. Эксперты называют новое обострение самым жестоким за последние годы.

Последнюю до этого волну осенью 2025 года удалось потушить совместными усилиями Турции, Катара и Саудовской Аравии, но сейчас им точно не до этого. Как и Китаю, который вообще-то имеет дружеские отношения с обеими странами.

Что это за война?

Как и в случае с Ираном, без операции на суше врага не победить, а влезать полноценно – не рейдами, а большим войском на земле, о которые сломали зубы СССР и США – очень дорого будет стоить.

Потому что это горы, партизаны, логистический ад, угроза ударов по тылам и теракты. И если раньше все было линейно и более-менее прогнозируемо, то сейчас с появлением дронов шансы большой армии (Пакистан) против маленькой (Афганистан) уже не такие прогнозируемые.

Впрочем, Пакистан готов рискнуть.

Сергей Данилов говорит, что наземная операция будет, более того – она уже началась, но это не "Кабул за три дня", а наступление, целью которого является выбить талибов из Пакистана и сделать невозможным их возвращение.

Сергей Данилов заместитель директора Центра ближневосточных исследований Конечно, Пакистан это планирует. Они это практически открытым текстом говорят, что будут создавать буферную зону, которую афганцы-пуштуны хотели захватить. Пакистан это уже делает и даже частично продвинулся от 10 до 20 километров на разных территориях.

В этой ситуации Пакистану ничего не остается, как бомбить дальше и загонять Афганистан еще глубже в Средневековье. С другой стороны, разве не за это воевали талибы?

Сергей Данилов заместитель директора Центра ближневосточных исследований В Пакистане считают, если превратят границу в закрытую стену, то это лишит пакистанский Талибан возможности отдыха и пополнения, а главное – возможности отойти в случае угрозы. Такие маневры талибы уже совершали – приходили в Афганистан и потом снова с другой горы заходили в Пакистан.

Насколько реально создать полноценную буферную зону по линии Дюранда – Данилов не берется прогнозировать, как не берется сказать, поможет ли она в предотвращении терактов, но констатирует, что сейчас Пакистан настроен довольно решительно. Об этом свидетельствует и сам характер военной операции и предварительные приготовления. Создание длинного забора в более 2600 километров, а также массовые депортации беженцев (сотен тысяч людей), как в свое время бежали в Пакистан, спасаясь от талибов.

Также эксперт указывает на попытки Исламабада найти общий язык с отдельными племенами пуштунов, некоторые из которых "устали" от постоянной войны и хотят мирной жизни. Но пока до этого еще очень далеко.

Поэтому после небольшого перерыва, связанного с окончанием Рамадана и праздником Ид аль-Фитр, о котором 18 марта объявили обе стороны, всё начнётся заново.