На фоне индийской атаки Пакистан созвал заседание органа, отвечающего за ядерное оружие

Ночью 10 мая Индия нанесла ракетный удар по авиабазам Пакистана. В ответ Исламабад заявил о начале военной операции.

Сразу после этого, как сообщает Reuters, 10 мая премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командного органа, передает 24 Канал.

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Пакистан готовит ответ

Национальный командный орган является высшей инстанцией, в которую входят гражданские и военные чиновники, принимающие решения по вопросам безопасности, в частности относительно ядерного арсенала страны.

Напряженность между двумя ядерными державами возросла на этой неделе Обе страны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства путем запуска дронов и другого оружия, в результате чего погибли по меньшей мере 48 человек.

Ночью 10 мая Индия запустила ракеты класса "воздух-земля" по авиабазам Нур-Хан, Мурид и Шоркот в Пакистане. Исламабад закрыл воздушное пространство и сообщил о начале масштабной военной операции против Индии – "Буньян уль Марсус". Это название происходит из стиха в Коране и переводится как "нерушимая стена". Кроме того, Пакистан заявил, что нанес удары по индийскому аэродрому Патанкот и военно-воздушной базе Удхампур.