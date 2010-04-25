Пакистан и Индия на грани ядерной войны: что происходит и к чему приведет конфликт за Кашмир

Террористическая атака против туристов, которая рискует перерасти в открытую конфронтацию между двумя ядерными державами. Индия и Пакистан перебрасываются взаимными обвинениями, угрозами и дипломатическим давлением. Стороны настроены решительно – Индия отключила прокачку воды по реке Инд в Пакистан, а Исламабад заявил, что расценивает это как акт войны. Между тем военная техника скапливается на границе.

24 Канал объясняет, что происходит между Индией и Пакистаном и чего стоит ожидать от очередного обострения в спорном Кашмире.

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Террористы спровоцировали межгосударственный конфликт

22 апреля в индийском Кашмире, вблизи города Пахалгам произошел жестокий теракт, в котором погибло 26 человек, преимущественно туристов. 25 убитых были гражданами Индии, еще один – гражданин Непала.

Ответственность за нападение взял на себя "Фронт Сопротивления" – партизанская группировка, созданная в 2019 году, которая активно действует на территориях Джамму и Кашмира. Организация признана террористической за многочисленные нападения и убийства гражданских лиц, в частности представителей индийских религиозных меньшинств, политиков, бизнесменов и туристов.



Основной целью "Фронта Сопротивления" является борьба за отделение территорий Кашмира от Индии. Свое нападение 22 апреля террористы мотивировали недовольством "чужаками", которые "незаконно" поселились в регионе, чем спровоцировали там "демографические изменения".



Медики и силы безопасности везут пострадавшего в результате атаки туриста в госпиталь / Фото Getty Image

Несмотря на то, что правительство Пакистана выразило соболезнования погибшим туристам и пожелало раненым "скорейшего выздоровления", индийское правительство отреагировало крайне остро. Там обвинили Исламабад в поддержке боевиков и попытке развязать очередное вооруженное восстание в разгар туристического сезона, когда индийскую часть Кашмира посещают сотни тысяч людей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди даже прервал свой визит в Саудовскую Аравию, вернулся в Нью-Дели для срочного совещания по реагированию на нападение боевиков в Кашмире.



После громких заявлений о преследовании террористов "до края земли" от Моди, Индия закрыла ключевой пункт пересечения границы с Пакистаном и ограничила количество виз для их граждан.

Вслед за Нью-Дели Пакистан заявил, что приостанавливает торговлю с Индией, закрывает свое воздушное пространство для индийских самолетов и высылает дипломатов. Исламабад, в частности, назвал меры, принятые Индией, "односторонними, несправедливыми, политически мотивированными, крайне безответственными и лишенными правовых оснований".

В частности, министр обороны Пакистана назвал нападение в Кашмире "операцией под чужим флагом", а в пакистанском МИД прямо обвинили Индию во лжи.

Индия снова и снова ищет виновных, и если есть доказательства причастности Пакистана, пожалуйста, поделитесь ими с нами и миром,

– заявил министр иностранных дел Ишак Дар.

Однако самым большим ударом по Исламабаду стало приостановление "Договора о водах Инда" – соглашения, заключенного еще в 1960 году. Соглашение прописывает порядок распределения воды реки Инд между Пакистаном и Индией. Огромная система реки Инд берет начало в Тибете, протекает через Китай, контролируемую Индией часть Кашмира и достигает Пакистана.



Договор о водах Инда / Инфографика InfoData

Вода реки Инд остается жизненно необходимой для Пакистана, ведь более 20% ВВП страны приходится на аграрный сектор, 90% которого обеспечивается именно водами Инда.



Впрочем, остановка действия договора, скорее всего, не повлияет на поток воды в Пакистан немедленно, из-за специфики отвода и сохранения тех остатков воды, которые останутся в Индии на период блокады. Однако если потоки воды станут нерегулярными, аграрный сектор Пакистана может столкнуться с жестким кризисом, особенно в выращивании тех сельскохозяйственных культур, которые требуют постоянного орошения, например пшеница, рис и сахарный тростник.

Блокада реки со стороны Индии вызвала глубокое возмущение в Исламабаде – там заявили, что будут рассматривать это как акт объявления войны.

Это настоящая война. У нас и так нехватка воды из-за изменений климата. В этом году мало дождей и мало снега, и уровень воды уже на 20 – 25% ниже, чем в прошлом году,

– заявил председатель национального фермерского союза Пакистана Халид Хуссейн Баат.

Кашмир почти столетие является предметом споров между Индией и Пакистаном

Международное сообщество сегодня больше всего обеспокоено любой вооруженной эскалацией между двумя странами, которая способна возобновить давнее противостояние за спорный регион. Территория Кашмира имеет длительную историю вооруженных конфликтов между Индией и Пакистаном, однако все прошлые индо-пакистанские войны (1947 – 1948, 1965 и 1971 годов) происходили тогда, когда обе страны имели на руках только конвенционное вооружение.

В конце концов, уже в 1974 году Индия провела первые ядерные испытания, а все открытые столкновения между двумя государствами превратились в ограниченные пограничные перестрелки. Пакистан провел первые испытания своего ядерного оружия аж в 1998 году, но на тот момент словом "война" противостояние за Кашмир стороны не называли уже более 20 лет.



Приблизительная оценка объемов ядерного арсенала различных государств мира, Пакистан и Индия имеют фактически паритет в количестве бомб

Сегодня мировое внимание приковано к Кашмиру, как потенциальной арене противостояния двух ядерных держав. Обе стороны поднимают ставки и создают напряженность в приграничных зонах. Интересно, что с момента подписания "Договора о водах Инда" в 1960-м он не нарушался ни разу, независимо от вооруженных конфликтов между государствами. Индия сегодня разрушает это правило.



Средства доставки ядерного вооружения Индии / Источник CSIS



Средства доставки ядерного вооружения Пакистана / Источник CSIS

Пакистан заявляет, что будет осторожно относиться к ответу в стиле "око за око", однако отмечает, что предоставит решительный ответ на любое вторжение со стороны Индии, если такое произойдет. Уже сейчас местные СМИ сообщают о прямых столкновениях между войсками Пакистана и Индии. Исламабад перебрасывает тяжелое вооружение в сторону индийской границы.

В то же время аналитики также обеспокоены намерениями Индии, ведь уже видели, на что способны пойти в Нью-Дели еще в 2019 году. Именно в 2019 году произошло последнее крупное нападение боевиков на индийскую часть Кашмира. По результатам атаки террористов были убиты несколько десятков индийских сотрудников службы безопасности. В ответ Индия поразила территории Пакистана воздушными ударами и заявила, что нанесла этим существенный ущерб террористам.

Пакистан нанес ответные удары и впоследствии это переросло в серию пограничных вооруженных столкновений. В конце концов, полномасштабной войны между Индией и Пакистаном тогда удалось избежать, а всю ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламская группировка Jaish-e Mohammed.

Однако на этот раз может "не повезти", убеждены аналитики. В 2019 году нападение было совершено на солдат и сотрудников полиции Индии, однако на этот раз целью атаки террористов стали гражданские туристы, еще и в основном индийского происхождения. В то же время причастность "Движения Сопротивления" до сих пор не подтверждена. Индийские спецслужбы уже заявили о задержании нескольких граждан Пакистана, подозреваемых в нападении, однако причастность самой группировки до сих пор вызывает скептицизм среди экспертов, которые считают "Движение Сопротивления" скорее виртуальными радикалами и провокаторами.

Население стремится к ответу

Напряженность в Кашмире наращивается, поскольку индийские силы безопасности продолжают искать подозреваемых в нападении. По сообщениям индийского вещателя DD News, уже сегодня главнокомандующий индийской армии должен прибыть в Кашмир для "оценки ситуации с безопасностью в регионе".

Для военно-политического руководства страны может стать дополнительной проблемой сам факт того, что эта атака произошла. Кашмир никогда не был безопасным местом и только последнее десятилетие там наблюдается туристический бум, вызванный ослаблением антииндийских группировок.

Впрочем, служба безопасности Индии должна была бы следить за пограничной зоной и не справилась с этой задачей, а теперь должна как-то продемонстрировать свою силу перед возмущенным населением.



Жители Кашмира заблокировали туристические зоны и провели акцию против атаки террористов / Фото AP

На днях в Кашмире уже прокатилась масштабная акция со стороны местных с осуждением террористической атаки. Антипакистанские протесты наблюдаются также в столице Индии Нью-Дели и нескольких других крупных городах. Народное недовольство продолжает нарастать одновременно в обеих странах. Граждане Индии требуют реакции на террористическую атаку, а жители Пакистана хотят ответа на водный шантаж со стороны соседей.

Лидеры Индии и Пакистана в равной степени имеют соблазн ответить силой. Пока еще рано строить прогнозы относительно будущего противостояния и его уровня. Впрочем, ожидается, что Индия не сможет ответить слабее, чем она уже делала это после террористической атаки 2019 года.



Вооруженного столкновения, как представляется, не избежать по крайней мере в ограниченной форме. Обе стороны стремятся показать силу перед собственными народами, следовательно, с высокой вероятностью, мы увидим обмен воздушными ударами в приграничной зоне.



Однако подобный сценарий сегодня крайне рискованный и легко может выйти из-под контроля. Мировое сообщество пока что вовлечено в эту конфронтацию только на уровне заявлений и призывов к сдержанности, а ожидать более решительного вмешательства не стоит.

К примеру, США сегодня слишком заняты торговым противостоянием с Китаем и внутренними проблемами. Война в Украине также частично оттягивает внимание администрации Белого Дома.

В свою очередь, Китай имеет собственный финансовый интерес в Пакистане через инвестиции в инфраструктуру страны в рамках проекта "Пояс и путь" и в целом заинтересован в стабильности. Однако Пекин не сможет выступить медиатором в этом противостоянии из-за предвзятости и собственного территориального спора с Индией.

ООН и Евросоюз могли бы выступить посредниками, но имеют очень ограниченное влияние на обе стороны, а политические разногласия между членами Совета Безопасности ООН не позволят найти быстрое решение, которое так необходимо для избежания более глубокой эскалации.

Сегодня обе страны используют очень жесткую риторику и фактически не ведут прямой коммуникации, следовательно, будущее развитие конфликта зависит от приверженности сторон к дипломатическому урегулированию, поиска компромиссов и символических жестов друг другу для уменьшения напряжения. К примеру, Пакистан может пообещать теснее противостоять радикалам внутри страны, взамен Индия возобновит поставки воды.

В то же время жесткое общественное давление, желание ухватиться за политические возможности, которые всегда открывают подобного рода инциденты, могут раскрутить спираль эскалации, когда две ядерные державы перейдут к прямому военному столкновению, что в конечном итоге приведет к непредсказуемым последствиям.