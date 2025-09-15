Ватикан сохраняет нейтральную позицию в войне России и Украины. Папа Римский Лев XIV заявил, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта, но выступает за мир.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью понтифика для Crux.

Кого поддерживает Папа Римский: Украину или Россию?

Папа Римский Лев XIV заявил, что Святой Престол сохраняет "нейтральную позицию" с начала российско-украинской войны. Он не поддерживает ни одну из сторон. Хотя некоторые заявления понтифика могли бы свидетельствовать о том, что он имеет приверженность к Украине или России, эти слова могли неправильно истолковать. Папа Римский говорит, что это вполне нормально.

Папа Лев XIV также отметил, что его призывы к миру не означают то, что Святой Престол мог бы быть посредником на переговорах Украины и России.

Это две очень разные вещи, и последняя – менее реалистична, чем первая. Думаю, люди слышали те обращения, которые я произносил, поднимая свой голос – голос христиан и людей доброй воли – с тем посланием, что мир – это единственный ответ,

– рассказал Папа Римский.

Понтифик добавил, что в Украине уже три года продолжается "бессмысленное убийство с обеих сторон". Эти события, по его словам, должны заставить людей наконец проснуться и найти другой способ решить все вопросы, чем убивать и разрушать.

За время своего правления глава Ватикана смог начать "хоть какой-то диалог" с мировыми лидерами, которые могли бы выполнять роль посредника в установлении мира. В частности, по мнению понтифика, такой организацией могла бы стать ООН.

"Но, к сожалению, сейчас, кажется, общепризнанно, что ООН потеряла способность объединять людей в рамках многосторонних процессов. Многие сегодня говорят: "Надо вести двусторонний диалог", чтобы хотя бы частично сдвинуть дело с места, потому что многосторонние инициативы пока наталкиваются на многочисленные препятствия, – подытожил Папа Лев XIV.

