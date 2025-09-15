Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю понтифіка для Crux.

Кого підтримує Папа Римський: Україну чи Росію?

Папа Римський Лев XIV заявив, що Святий Престол зберігає "нейтральну позицію" від початку російсько-української війни. Він не підтримує жодну зі сторін. Хоча деякі заяви понтифіка могли б свідчити про те, що він має прихильність до України чи Росії, ці слова могли неправильно витлумачити. Папа Римський каже, що це цілком нормально.

Папа Лев XIV також зазначив, що його заклики до миру не означають те, що Святий Престол міг би бути посередником на переговорах України та Росії.

Це дві дуже різні речі, і остання – менш реалістична, ніж перша. Думаю, люди чули ті звернення, які я виголошував, піднімаючи свій голос – голос християн і людей доброї волі – з тим посланням, що мир – це єдина відповідь,

– розповів Папа Римський.

Понтифік додав, що в Україні вже три роки триває "безглузде вбивство з обох боків". Ці події, за його словами, повинні змусити людей нарешті прокинутися й знайти інший спосіб розв'язати всі питання, ніж убивати та руйнувати.

За час свого правління глава Ватикану зміг започаткувати "бодай якийсь діалог" зі світовими лідерами, які могли б виконувати роль посередника у встановленні миру. Зокрема, на думку понтифіка, такою організацією могла б стати ООН.

"Але, на жаль, нині, видається, загальновизнано, що ООН втратила здатність об’єднувати людей у межах багатосторонніх процесів. Багато хто сьогодні каже: "Треба вести двосторонній діалог", щоб хоча б частково зрушити справу з місця, бо багатосторонні ініціативи наразі наштовхуються на численні перешкоди, – підсумував Папа Лев XIV.

Що раніше говорив Папа Римський про мирні переговори?