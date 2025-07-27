Зауважимо, що на офіційному порталі Ватикану не надають деталей розмови Папа Лева та Антонія. Водночас у своїй заяві РПЦ розкрила, навіщо її член потурбував своїм візитом главу Римо-Католицької церкви, передає 24 Канал.

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Що обговорювали Папа Лев XIV та митрополит Антоній?

Зазначається, що буцімто, митрополит Волоколамський Антоній передав понтифіку "привіт" від московського патріарха Кирила.

Крім того, росіянин пожалівся Папі на "гоніння, яких зазнає сьогодні Українська православна церква". Зокрема, митрополит розповів Леву XIV про "тиск", якого зазнає Московський патріархат.

Під час бесіди було порушено численні питання, що стосуються стану православно-католицького діалогу, а також конфліктів, що відбуваються у світі, – зокрема в Україні та Близькому Сході,

– йдеться у повідомленні російської церкви.

Нагадаємо, що Київська митрополія УПЦ досі має ознаки афілійованості з РПЦ згідно з дослідженням ДЕСС. Державна служба України з етнополітики вимагає від УПЦ МП до 18 серпня розірвати зв'язки з Росією.