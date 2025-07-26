Як повідомляє Reuters, понтифік провів зустріч із митрополитом Антонієм, високопоставленим ієрархом Російської православної церкви. Також він прийняв ще 5 впливових духовних осіб на ранковій аудієнції, передає 24 Канал.

Дивіться також Зустріч Зеленського з Папою Римським: Ватикан готовий прийняти в себе переговори України і Росії

Навіщо Папа Римський зустрівся з представником російської церкви?

Про бажання глави Римо-католицької церкви перезапустити діалог з РПЦ повідомлялося раніше.

Від початку свого понтифікату у травні Папа Лев неодноразово закликав до миру в зонах глобальних конфліктів.

У липні, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, він заявив, що Ватикан готовий стати майданчиком для мирних переговорів між Росією та Україною.

Втім, російські посадовці зазначили, що не вважають Ватикан серйозним місцем для переговорів, оскільки той розташований на території Італії – країни-члена НАТО, яка підтримує Україну.

Під час своєї першої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним на початку червня Папа Лев закликав Росію зробити кроки для припинення конфлікту.

Нагадаємо, що глава російської православної церкви патріарх Кирило, навпаки, активно підтримує вторгнення в Україну.