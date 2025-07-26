Как сообщает Reuters, понтифик провел встречу с митрополитом Антонием, высокопоставленным иерархом Русской православной церкви. Также он принял еще 5 влиятельных духовных лиц на утренней аудиенции, передает 24 Канал.

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Зачем Папа Римский встретился с представителем русской церкви?

О желании главы Римско-католической церкви перезапустить диалог с РПЦ сообщалось ранее.

С начала своего понтификата в мае Папа Лев неоднократно призывал к миру в зонах глобальных конфликтов.

В июле, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он заявил, что Ватикан готов стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной.

Впрочем, российские чиновники отметили, что не считают Ватикан серьезным местом для переговоров, поскольку тот расположен на территории Италии – страны-члена НАТО, которая поддерживает Украину.

Во время своего первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в начале июня Папа Лев призвал Россию предпринять шаги для прекращения конфликта.

Напомним, что глава РПЦ патриарх Кирилл, наоборот, активно поддерживает вторжение в Украину.