Заметим, что на официальном портале Ватикана не предоставляют деталей разговора Папы Льва и Антония. В то же время в своем заявлении РПЦ раскрыла, зачем ее член побеспокоил своим визитом главу Римско-Католической церкви, передает 24 Канал.

Смотрите также Несмотря на войну: Папа Римский хочет "перезапустить" диалог с РПЦ, – СМИ

Что обсуждали Папа Лев XIV и митрополит Антоний?

Отмечается, что якобы, митрополит Волоколамский Антоний передал понтифику "привет" от московского патриарха Кирилла.

Кроме того, россиянин пожаловался Папе на "гонения, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь". В частности, митрополит рассказал Льву XIV о "давлении", которому подвергается Московский патриархат.

Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также конфликтов, происходящих в мире, – в частности в Украине и Ближнем Востоке,

– говорится в сообщении российской церкви.

Напомним, что Киевская митрополия УПЦ до сих пор имеет признаки аффилированности с РПЦ согласно исследованию ДЕСС. Государственная служба Украины по этнополитике требует от УПЦ МП до 18 августа разорвать связи с Россией.