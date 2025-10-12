Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Corriere della Sera.

Що відомо про подію?

Інцидент стався у базиліці Святого Петра, за кілька кроків від балдахіна XVII століття Джан Лоренцо Берніні. Чоловіку вдалося піднятися на вівтар Сповіді та помочився під здивованими поглядами сотень туристів. Вчинок зафіксували місцеві ЗМІ.

Чоловік образив вівтар у соборі Святого Петра: дивіться відео

Молодий чоловік зміг обійти турнікети, що повністю оточують вівтар під балдахіном, і, швидко піднявшись по сходах, дістався до вівтаря, де з зухвалою поведінкою опустив штани й образив вівтар, помочившись на нього,

– пишуть у виданні.

Урешті його швидко наздогнали співробітники поліції в цивільному, які були в базиліці, затримали й відвели. Про інцидент був проінформований також Папа Лев XIV, який сприйняв цю новину з подивом.

