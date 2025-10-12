Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Corriere della Sera.
Дивіться також Чи справді у Ватикані живуть тільки чоловіки
Що відомо про подію?
Інцидент стався у базиліці Святого Петра, за кілька кроків від балдахіна XVII століття Джан Лоренцо Берніні. Чоловіку вдалося піднятися на вівтар Сповіді та помочився під здивованими поглядами сотень туристів. Вчинок зафіксували місцеві ЗМІ.
Чоловік образив вівтар у соборі Святого Петра: дивіться відео
Молодий чоловік зміг обійти турнікети, що повністю оточують вівтар під балдахіном, і, швидко піднявшись по сходах, дістався до вівтаря, де з зухвалою поведінкою опустив штани й образив вівтар, помочившись на нього,
– пишуть у виданні.
Урешті його швидко наздогнали співробітники поліції в цивільному, які були в базиліці, затримали й відвели. Про інцидент був проінформований також Папа Лев XIV, який сприйняв цю новину з подивом.
Які останні новини про Папу Римського?
До слова, у липні Папа Римський Лев XIV призначив французького архієпископа Тібо Верні головою Папської комісії із захисту неповнолітніх, яка бореться з сексуальним насильством у католицькій церкві.
Верні має значний досвід у цій сфері, бувши ініціатором створення Незалежної комісії з розслідування сексуальних злочинів у Франції.
Також відомо, що під час проїзду площею Святого Петра Папа Лев отримав подарунок із рідного штату. Йому доставили улюблену піцу з Чикаго до Ватикану.