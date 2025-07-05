Тібо Верні відомий своєю активною участю у боротьбі з сексуальним насильством у церкві та захисті постраждалих у судових справах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

Дивіться також "Життя переможе смерть": Папа Римський звернувся до українців українською мовою

Папа Римський призначив нового президента папської комісії із захисту неповнолітніх

Тібо Верні вже має значний досвід у цій сфері: у Франції він був одним із ініціаторів створення Незалежної комісії з розслідування сексуальних злочинів у церкві, а також органу, який займався компенсаціями постраждалим. Він також брав активну участь у супроводі постраждалих під час взаємодії із цивільними та судовими органами.

З новим призначенням Верні також отримає титул кардинала. Його амбіція – масштабувати напрацьовану у Франції на глобальний рівень. У планах – об’єднання церковних структур із різних країн, що займаються захистом дітей, у єдину мережу для координації дій.

"Пріоритетами будуть продовження роботи, вже представленої у щорічному звіті, ініціативи в країнах, які їх потребують, а також підтримка Церков у прийнятті та супроводі жертв через проєкт "Memorare". Керівні принципи будуть опубліковані найближчим часом. Вони містять рекомендації щодо супроводу та захисту неповнолітніх", – прокоментував Тібо Верні своє призначення.

Тема сексуального насильства в католицькій церкві не втрачає актуальності вже багато років. Резонансні розслідування в США, Франції, Австралії, Чилі та інших країнах викрили тисячі злочинів. Папа Франциск, попередник Лева XIV, неодноразово зустрічався з постраждалими та проводив спеціальні зустрічі з єпископами, намагаючись змінити культуру замовчування цих злочинів в церкві.