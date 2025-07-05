Тибо Верни известен своим активным участием в борьбе с сексуальным насилием в церкви и защите пострадавших в судебных делах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Папа Римский назначил нового президента папской комиссии по защите несовершеннолетних

Тибо Верни уже имеет значительный опыт в этой сфере: во Франции он был одним из инициаторов создания Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в церкви, а также органа, который занимался компенсациями пострадавшим. Он также принимал активное участие в сопровождении пострадавших при взаимодействии с гражданскими и судебными органами.

С новым назначением Верни также получит титул кардинала. Его амбиция – масштабировать наработанную во Франции на глобальный уровень. В планах – объединение церковных структур из разных стран, занимающихся защитой детей, в единую сеть для координации действий.

"Приоритетами будут продолжение работы, уже представленной в ежегодном отчете, инициативы в странах, которые в них нуждаются, а также поддержка Церквей в принятии и сопровождении жертв через проект "Memorare". Руководящие принципы будут опубликованы в ближайшее время. Они содержат рекомендации по сопровождению и защите несовершеннолетних", – прокомментировал Тибо Верни свое назначение.

Тема сексуального насилия в католической церкви не теряет актуальности уже много лет. Резонансные расследования в США, Франции, Австралии, Чили и других странах разоблачили тысячи преступлений. Папа Франциск, предшественник Льва XIV, неоднократно встречался с пострадавшими и проводил специальные встречи с епископами, пытаясь изменить культуру замалчивания этих преступлений в церкви.