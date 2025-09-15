Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью понтифика для Crux.

Кого поддерживает Папа Римский: Украину или Россию?

Папа Римский Лев XIV заявил, что Святой Престол сохраняет "нейтральную позицию" с начала российско-украинской войны. Он не поддерживает ни одну из сторон. Хотя некоторые заявления понтифика могли бы свидетельствовать о том, что он имеет приверженность к Украине или России, эти слова могли неправильно истолковать. Папа Римский говорит, что это вполне нормально.

Папа Лев XIV также отметил, что его призывы к миру не означают то, что Святой Престол мог бы быть посредником на переговорах Украины и России.

Это две очень разные вещи, и последняя – менее реалистична, чем первая. Думаю, люди слышали те обращения, которые я произносил, поднимая свой голос – голос христиан и людей доброй воли – с тем посланием, что мир – это единственный ответ,

– рассказал Папа Римский.

Понтифик добавил, что в Украине уже три года продолжается "бессмысленное убийство с обеих сторон". Эти события, по его словам, должны заставить людей наконец проснуться и найти другой способ решить все вопросы, чем убивать и разрушать.

За время своего правления глава Ватикана смог начать "хоть какой-то диалог" с мировыми лидерами, которые могли бы выполнять роль посредника в установлении мира. В частности, по мнению понтифика, такой организацией могла бы стать ООН.

"Но, к сожалению, сейчас, кажется, общепризнанно, что ООН потеряла способность объединять людей в рамках многосторонних процессов. Многие сегодня говорят: "Надо вести двусторонний диалог", чтобы хотя бы частично сдвинуть дело с места, потому что многосторонние инициативы пока наталкиваются на многочисленные препятствия, – подытожил Папа Лев XIV.

Что ранее говорил Папа Римский о мирных переговорах?