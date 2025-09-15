Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью понтифика для Crux.
Кого поддерживает Папа Римский: Украину или Россию?
Папа Римский Лев XIV заявил, что Святой Престол сохраняет "нейтральную позицию" с начала российско-украинской войны. Он не поддерживает ни одну из сторон. Хотя некоторые заявления понтифика могли бы свидетельствовать о том, что он имеет приверженность к Украине или России, эти слова могли неправильно истолковать. Папа Римский говорит, что это вполне нормально.
Папа Лев XIV также отметил, что его призывы к миру не означают то, что Святой Престол мог бы быть посредником на переговорах Украины и России.
Это две очень разные вещи, и последняя – менее реалистична, чем первая. Думаю, люди слышали те обращения, которые я произносил, поднимая свой голос – голос христиан и людей доброй воли – с тем посланием, что мир – это единственный ответ,
– рассказал Папа Римский.
Понтифик добавил, что в Украине уже три года продолжается "бессмысленное убийство с обеих сторон". Эти события, по его словам, должны заставить людей наконец проснуться и найти другой способ решить все вопросы, чем убивать и разрушать.
За время своего правления глава Ватикана смог начать "хоть какой-то диалог" с мировыми лидерами, которые могли бы выполнять роль посредника в установлении мира. В частности, по мнению понтифика, такой организацией могла бы стать ООН.
"Но, к сожалению, сейчас, кажется, общепризнанно, что ООН потеряла способность объединять людей в рамках многосторонних процессов. Многие сегодня говорят: "Надо вести двусторонний диалог", чтобы хотя бы частично сдвинуть дело с места, потому что многосторонние инициативы пока наталкиваются на многочисленные препятствия, – подытожил Папа Лев XIV.
Что ранее говорил Папа Римский о мирных переговорах?
Папа Римский Лев XIV отметил, что призывы к миру остаются приоритетом Ватикана. Он призвал к немедленному прекращению войны в Украине с помощью диалога и отказа от логики оружия.
31 августа Папа Римский помолился за жертв массированных российских обстрелов и выразил близость всем пострадавшим. Он призвал задуматься о торжестве голоса братства и справедливости.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса Президент Андрей Ермак и лидер государства Владимир Зеленский поддержали призыв понтифика к прекращению огня, подчеркивая необходимость давления на Россию для остановки ее агрессии.