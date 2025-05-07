Неприятности для США: почему Си Цзиньпин едет в Россию аж на четыре дня

Глава Китая Си Цзиньпин прибудет на парад 9 мая в Москву. Весь его визит займет целых четыре дня.

Об этом 24 Каналу рассказал публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что мотивы Китая тут достаточно понятны. Вряд ли Украина атакует непосредственно сам парад на 9 мая в России. Российский диктатор буквально прикроется "щитом" из детей, женщин и лидеров других стран, чтобы там не было никакого инцидента.

К теме Скрытая угроза в Азии: как США рискуют проиграть глобальную войну из-за недооценки Китая

Почему Си поедет в Россию

Как отметил Богданов, Си Цзиньпин таким образом передает "привет" Соединенным Штатам. Ему важно продемонстрировать, что Россия – именно его партнер или даже сателлит. Известно, что Трамп хотел бы перетянуть Путина на свою сторону в борьбе против Китая.

Вполне вероятно, что во время этого визита будут обсуждать различные экономические проекты вроде развития Дальнего Востока, межгосударственного сообщения и так далее. Обычно лишь 10% из них доходят до реализации.

Но главный мотив и России, и Китая – показать, что дружба между ними якобы крепкая.

Россия хочет улучшить позиции в переговорах с США. Китай хочет обезопасить своего ресурсного сателлита, который поставляет им критически важные ресурсы. Это важно на фоне напряженности на Ближнем Востоке и на Юге Азии, где могут оказаться под ударом китайские маршруты поставок,

– отметил Богданов.

Добавим, уже известно, что Си будет находиться в России с 7 по 10 мая. Кроме участия в параде, он обсудит с Путиным развитие стратегического партнерства и подпишет некоторые документы.