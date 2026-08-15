Польша создает крупнейшую армию в Европе, – Туск

Дональд Туск заявил, что военная мощь его страны станет одним из ключевых факторов безопасности для всего региона. Премьер-министр отметил, что Польша намерена увеличить численность вооруженных сил.

Кроме того, он затронул тему финансирования армии. Об этом премьер рассказал во время празднования Дня польских вооруженных сил.

Что сказал Туск?

Во время выступления в Гдыне политик подчеркнул, что военные парады являются четким сигналом для потенциальных противников.

Мы больше не хотим сражений, а если они и будут происходить, то только победных. Мы хотим избежать войны, а избежать ее сможет тот, кто силен, хорошо подготовлен, независим и суверенен,

– заявил Туск.

Он сказал, что безопасность Польши опирается на четыре основных столпа.

Первый – это максимально защищенные границы. Вторым важным элементом политики он назвал прочные международные союзы, упомянув проект "Восточный щит" и инициативу Baltic Sentry по защите Балтийского моря.

Также премьер-министр подчеркнул важность поддержки Украины. Туск назвал помощь Киеву неотъемлемой частью собственной стратегии безопасности.

Третьим столпом он назвал сильную экономику, а четвертым – модернизацию армии. Политик назвал расходы на оборону инвестицией в защиту страны.

Наша армия вскоре станет крупнейшей в Европе. Мы создаем вооруженные силы, которые своей современностью и численностью будут определять судьбу региона,

– подчеркнул премьер-министр.

Также Туск предостерег польских политиков от действий, которые, по его мнению, ослабляют оборонный потенциал государства и Европейского Союза.

Во время парада политик рассказал, что Польша укрепила свою восточную границу. Дональд Туск отметил, что ни один человек из Беларуси или России не сможет нелегально попасть в страну.

Напомним, что украинские военные не получили приглашения на празднование. В то же время на параде присутствовали участники из США, Канады, Литвы и других государств-партнеров.