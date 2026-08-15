Кроме того, он затронул тему финансирования армии. Об этом премьер рассказал во время празднования Дня польских вооруженных сил.

Что сказал Туск?

Во время выступления в Гдыне политик подчеркнул, что военные парады являются четким сигналом для потенциальных противников.

Мы больше не хотим сражений, а если они и будут происходить, то только победных. Мы хотим избежать войны, а избежать ее сможет тот, кто силен, хорошо подготовлен, независим и суверенен,

– заявил Туск.

Он сказал, что безопасность Польши опирается на четыре основных столпа.

Первый – это максимально защищенные границы. Вторым важным элементом политики он назвал прочные международные союзы, упомянув проект "Восточный щит" и инициативу Baltic Sentry по защите Балтийского моря.

Также премьер-министр подчеркнул важность поддержки Украины. Туск назвал помощь Киеву неотъемлемой частью собственной стратегии безопасности.

Третьим столпом он назвал сильную экономику, а четвертым – модернизацию армии. Политик назвал расходы на оборону инвестицией в защиту страны.

Наша армия вскоре станет крупнейшей в Европе. Мы создаем вооруженные силы, которые своей современностью и численностью будут определять судьбу региона,

– подчеркнул премьер-министр.

Также Туск предостерег польских политиков от действий, которые, по его мнению, ослабляют оборонный потенциал государства и Европейского Союза.

Во время парада политик рассказал, что Польша укрепила свою восточную границу. Дональд Туск отметил, что ни один человек из Беларуси или России не сможет нелегально попасть в страну.

Напомним, что украинские военные не получили приглашения на празднование. В то же время на параде присутствовали участники из США, Канады, Литвы и других государств-партнеров.