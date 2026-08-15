Також він згадав про фінансування для армії. Про це прем'єр розповів під час святкування Дня Війська Польського.

Що сказав Туск?

Під час виступу у Гдині політик підкреслив, що військові паради є чітким сигналом для потенційних противників.

Ми більше не хочемо битв, а якщо вже вони відбуватимуться – то переможних. Ми хочемо уникнути війни, а уникне її той, хто сильний, добре підготовлений, незалежний і суверенний,

– заявив Туск.

Він сказав, що безпека Польщі тримається на чотирьох основних стовпах.

Перший – це максимально захищені кордони. Другим важливим елементом політик назвав міцні міжнародні союзи, згадавши проєкт "Східний щит" та ініціативу Baltic Sentry для захисту Балтійського моря.

Також прем'єр-міністр наголосив на важливості підтримки України. Туск назвав допомогу Києву невід'ємною частиною власної безпекової стратегії.

Третім стовпом він назвав сильну економіку, а четвертим – модернізацію армію. Політик назвав витрати на оборону інвестицією у захист країни.

Наша армія незабаром стане найбільшою в Європі. Ми будуємо сили, які своєю сучасністю та чисельністю визначатимуть долю регіону,

– наголосив прем'єр-міністр.

Також Туск застеріг польських політиків від дій, які, на його думку, послаблюють оборонні спроможності держави та Європейського Союзу.

Під час параду політик розповів, що Польща посилила свій східний кордон. Дональд Туск зазначив, що жодна людина з Білорусі чи Росії не зможе нелегально потрапити до країни.

Нагадаємо, що українські військові не отримали запрошення на святкування. Водночас на параді були присутні учасники з США, Канади, Литви та інших держав-партнерів.