В разгар голосования: у Орбана обвинили "Тису" Мадяра в подкупе голосов на выборах

Партия "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обвинила оппозиционную "Тису" в подкупе голосов ромов на парламентских выборах.

Об этом сообщает Telex.

В чем обвиняют "Тису"?

Пророссийская "Фидес" заявила о получении аудиозаписи, которая якобы может свидетельствовать о подготовке подкупа голосов ромов со стороны "Тисы", в связи с чем партия хочет уголовную жалобу по подозрению в нарушении избирательного процесса.

Согласно заявлению партии пока еще действующего венгерского премьера, на записи слышно "правую руку" руководителя аппарата партии Штефана Аттилу, который якобы обсуждает планы предоставления финансовой помощи избирателям-ромам под видом пожертвований.

Оппозиционная партия пока не ответила за запрос журналистов. Также заметим, что подобный скандал разгорелся вместе с очень высокой электоральной активностью венгров, в стране фиксируют значительное присутствие на участках.

Отметим, что вышеупомянутые парламентские выборы впервые за почти 16 лет могут стать провальными для Виктора Орбана, который попал в ряд скандалов во время предвыборной кампании, в частности из-за связей с Россией.

Справочно. На парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 09:00 проголосовали 16,89% избирателей. Это значительно больше, чем на аналогичном этапе во время предыдущего голосования.

