В разгар голосования: у Орбана обвинили "Тису" Мадяра в подкупе голосов на выборах
Партия "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обвинила оппозиционную "Тису" в подкупе голосов ромов на парламентских выборах.
Об этом сообщает Telex.
Смотрите также Месть за жену: кто такой Петер Мадьяр, почему обижен на Орбана и как относится к Украине
В чем обвиняют "Тису"?
Пророссийская "Фидес" заявила о получении аудиозаписи, которая якобы может свидетельствовать о подготовке подкупа голосов ромов со стороны "Тисы", в связи с чем партия хочет уголовную жалобу по подозрению в нарушении избирательного процесса.
Согласно заявлению партии пока еще действующего венгерского премьера, на записи слышно "правую руку" руководителя аппарата партии Штефана Аттилу, который якобы обсуждает планы предоставления финансовой помощи избирателям-ромам под видом пожертвований.
Оппозиционная партия пока не ответила за запрос журналистов. Также заметим, что подобный скандал разгорелся вместе с очень высокой электоральной активностью венгров, в стране фиксируют значительное присутствие на участках.
Отметим, что вышеупомянутые парламентские выборы впервые за почти 16 лет могут стать провальными для Виктора Орбана, который попал в ряд скандалов во время предвыборной кампании, в частности из-за связей с Россией.
Справочно. На парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 09:00 проголосовали 16,89% избирателей. Это значительно больше, чем на аналогичном этапе во время предыдущего голосования.
Как проходят выборы в Венгрии?
Напомним, голосование началось на более 10 тысячах участков в 6:00 утра. Также оно происходит на 149 избирательных участках за рубежом. Всего за рубежом проголосовать могут около 91 тысячи граждан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его главный оппонент Петер Мадьяр уже проголосовали на выборах. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также вместе с женой принял участие в голосовании.
Известно, что пророссийские президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер Чехии Андрей Бабиш также уже выразили поддержку Виктору Орбану накануне выборов в Венгрии.
Заметим, что даже российские власти предполагают, что партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" потерпит поражение на предстоящих парламентских выборах, и готовится к возможным последствиям.