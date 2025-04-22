Во Франции пасхальное перемирие Путина назвали "маркетинговой операцией", направленной на Трампа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался относительно "пасхального перемирия", которое объявлял Путин. Он описал это как маркетинговый ход, направленный на Трампа.

"Пасхальное перемирие" России должно было успокоить Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Смотрите также Украина готова "распрощаться" с 20% своей территории, но при одном условии, – NYT

Во Франции отреагировали на "пасхальное перемирие"

Пасхальное перемирие, о котором он несколько неожиданно объявил, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы предотвратить нетерпеливость и злость президента Трампа,

– сказал Барро, которого цитирует АFP, в эфире телекомпании FranceInfo.

Напомним, в ISW объяснили, почему Путин отклонил предложение Зеленского о моратории на удары по гражданской инфраструктуре, заявив, что России нужно "разобраться" с этой инициативой.

"Продолжение отказа Путина от совместного предложения США и Украины относительно общего перемирия и нежелание Кремля определить любые сроки завершения войны свидетельствуют об отсутствии интереса Путина к прекращению войны путем мирных переговоров в ближайшей перспективе", – подытожили в ISW.