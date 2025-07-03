"Произошло в худшее время для Украины": WSJ проанализировало приостановление поставок от США

Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила предоставление помощи Украине, в частности поставок ракет Patriot. Это стало тяжелым ударом по Украине на фоне массированных атак России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Там проанализировали, как решение американской стороны по военной помощи может повлиять на оборону страны, и существует ли альтернатива.

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Как повлияет приостановление помощи от США

Издание пишет, что еще до приостановления поставок Украина с трудом противостояла российским технологиям, тактике и численности войск. Россия уже развернула маневренные баллистические ракеты, которые могут уклоняться от радаров Patriot, и запускает рекордное количество дронов.

По данным WSJ, прекращение поставок перехватчиков из США усилит давление на Украину, в то же время альтернатив не так много. Пока оборудование Украины и Европы эффективно в сбивании "Шахедов", Patriot защищает от баллистики.

По мнению специалиста по военной космонавтике Международного института стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, сокращение поставок было неизбежным из-за дефицита перехватчиков. Последняя тактика России заключается в запуске большого количества БПЛА и ракет.

В основном Patriot эффективно сбивал баллистические и гиперзвуковые ракеты. Но в последнее время более маневренные ракеты начали обходить его радары, но уровень перехватов остается относительно стабильным: в 2025 году он колебался от 3,4% в марте до 48% в июне.

В WSJ считают, что худшей проблемой для Украины станет нехватка ракет. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin вскоре сможет производить 600 перехватчиков в год, а также планирует наладить производство в Европе.

Впрочем, известно, что производство таких ракет, как Patriot, обычно занимает более года.

Напомним, 2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых ракет приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно низких запасов оружия США. Решение об остановке поставок вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе.