Китайское правительство сделало хитрый "слив": что имел в виду Пекин под "проигрышем России"

South China Morning Post сообщает, что глава МИД Китая Ван И во время разговора с представительницей дипломатического корпуса ЕС Каей Каллас заявил, что Китай "не может позволить России проиграть эту войну". Это заявление может иметь неожиданную цель.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала отметил, что этому медиа можно доверять, ведь оно уже неоднократно использовалось китайским правительством для контролируемых информационных "сливов" информации в сторону Запада. Отсутствие опровержений со стороны официального Пекина лишь подтверждает: речь идет о сознательно управляемом "сливе", а значит – информация является достоверной.

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Что Китай имел в виду

Это было продуманное действие китайского правительства, чтобы озвучить свою позицию.

"Первый, для нас неприятный аспект: кажется, что Китай говорит – Россия не должна проиграть, и они не допустят этого. Смею предположить, что не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Потому что разговор шел не о поражении Украины, не о победе России. Китай говорит о том, что не может допустить поражения России, потому что тогда Соединенные Штаты сконцентрируются на нем самом", – сказал Олег Саакян.

Он добавил, что ситуация выглядит неоднозначной. Китай сознательно и публично сливает информацию, демонстрируя: по его мнению, Россия может проиграть. И связывает это потенциальное поражение с тем, что в таком случае Соединенные Штаты сосредоточат внимание на Китае. Они подают эти события как взаимосвязанные.

Важный момент: в Китае считают, что поражение России вполне вероятно. И еще один важный нюанс – об этом говорят с Европой. И опять же – публично это подтверждают. Это разговор о России как объекте. А в самой России это должно было бы вызвать истерику в политических и аналитических кругах,

– сказал политолог.

Он добавил, что Европа с Китаем общалась четыре часа – в частности, о России как объекте, который может или не может проиграть. Фактически, Китай предложил Европе принять участие в решении будущего России без участия США.

Политолог объяснил, что надо перевернуть эту мысль: если США не будут давить на Китай, тогда поражение России может быть приемлемым для Китая. Оно недопустимо только тогда, когда из-за этого растет давление США на Пекин.

Он подытожил, что поражение России для Китая – это ее фрагментация. Если Россия распадется или деградирует – это для Китая неприемлемо. Но, например, освобождение Украиной всех своих территорий и возвращение к статусу-кво 2014 года не обязательно будет восприниматься как поражение России. Китай пытается размыть грань, где заканчивается поражение и начинается "непобеда".