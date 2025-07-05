Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу зазначив, що цьому медіа можна довіряти, адже воно вже неодноразово використовувалося китайським урядом для контрольованих інформаційних "зливів" інформації у бік Заходу. Відсутність спростувань з боку офіційного Пекіна лише підтверджує: йдеться про свідомо керований "злив", а отже – інформація є достовірною.

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Що Китай мав на увазі

Це була продумана дія китайського уряду, щоб озвучити свою позицію.

"Перший, для нас неприємний аспект: здається, що Китай каже – Росія не має програти, і вони не допустять цього. Смію припустити, що не все так погано, як здається на перший погляд. Бо розмова йшла не про поразку України, не про перемогу Росії. Китай говорить про те, що не може допустити поразки Росії, бо тоді Сполучені Штати сконцентруються на ньому самому", – сказав Олег Саакян.

Він додав, що ситуація виглядає неоднозначною. Китай свідомо та публічно зливає інформацію, демонструючи: на його думку, Росія може програти. І пов'язує цю потенційну поразку з тим, що в такому разі Сполучені Штати зосередять увагу на Китаї. Вони подають ці події як взаємопов’язані.

Важливий момент: у Китаї вважають, що поразка Росії цілком ймовірна. І ще один важливий нюанс – про це говорять із Європою. І знову ж таки – публічно це засвідчують. Це розмова про Росію як об'єкт. А в самій Росії це мало б викликати істерику в політичних і аналітичних колах,

– сказав політолог.

Він додав, що Європа з Китаєм спілкувалася чотири години – зокрема, про Росію як об'єкт, який може або не може програти. Фактично, Китай запропонував Європі взяти участь у вирішенні майбутнього Росії без участі США.

Політолог пояснив, що треба перевернути цю думку: якщо США не будуть тиснути на Китай, тоді поразка Росії може бути прийнятною для Китаю. Вона є недопустимою лише тоді, коли через це зростає тиск США на Пекін.

Він підсумував, що поразка Росії для Китаю – це її фрагментація. Якщо Росія розпадеться чи деградує – це для Китаю неприйнятно. Але, наприклад, звільнення Україною всіх своїх територій і повернення до статусу-кво 2014 року не обов'язково буде сприйматися як поразка Росії. Китай намагається розмити межу, де закінчується поразка і починається "неперемога".