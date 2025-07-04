Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.
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Что известно о китайском компоненте в "Шахеде"
Андрей Сибига написал, что после массированной российской воздушной атаки по Украине ночью 4 июля в Киеве обнаружили компонент российско-иранского ударного беспилотника "Шахед-136"/"Герань-2", который был изготовлен в Китае. Эту деталь для дрона поставили стране-агрессору совсем недавно.
Китайский компонент обнаружили в "Шахеде", который атаковал Киев 4 июля / Фото из аккаунта Андрея Сибиги в соцсети Х
Той же ночью здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу,
– отметил глава украинского МИДа.
Деталь поставили в Россию совсем недавно / Фото из аккаунта Андрея Сибиги в соцсети Х
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает эскалировать войну и террор против Украины, привлекая к этому северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей.
К слову, во время ночной атаки по Украине 4 июля россияне запустили 539 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. Среди этих дронов было 330 "Шахедов", что является новым антирекордом по количеству применения беспилотников за одну атаку.