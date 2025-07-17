Минобороны Германии четко ответило, действительно ли Patriot "уже в пути" в Украину
Дональд Трамп заявил, что Patriot уже отправляют союзникам, которые должны передать свои запасы Украине. Президент США отметил, что вооружение поступает из Германии, которая затем должна пополнить свои запасы.
На брифинге в Берлине представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер опроверг заявление Трампа.
Он сообщил, что 14 июля, "в Вашингтоне состоялось обсуждение и был сделан вывод, что группа экспертов во главе с SACEUR теперь очень быстро, но также с должной осторожностью, перейдет к конкретному планированию. Точные условия все еще согласовываются, а точные условия относительно того, какие системы будут предоставлены, все еще являются частью процесса координации. Относительно систем (Patriot), я не могу подтвердить, что что-то сейчас происходит".