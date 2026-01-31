Очень серьезный вызов: политолог назвал 2 самых больших риска на переговорах в Абу-Даби

Уже в воскресенье 1 февраля в Абу-Даме должен состояться очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. На этот раз в нем не будут участвовать представители США.

Политолог Алексей Кошель подчеркнул 24 Каналу, что видит 2 наибольших риска в такой встрече. Пока нет большого оптимизма относительно результативности переговоров.

Какая главная опасность переговоров?

Самый большой оптимизм, который мы можем получить, – это реальный ход переговоров, который через несколько месяцев закончится перемирием. Хотя в такой вариант мало кто верит. Более того, есть еще худший сценарий – это затяжная, длительная война. Это первый риск.

Также возможен сценарий выхода США из переговоров. Это должны учитывать в Киеве, ведь такое развитие событий вполне возможно. Сейчас США входят в избирательный процесс, а это совсем нелегкая история. В ноябре 2026 года состоятся выборы в Конгресс.

Это очень серьезный вызов для Трампа. Он может потерять поддержку в Конгрессе. И поэтому будет руководствоваться логикой избирательной кампании. Ему не нужны переговоры, которые зайдут в тупик и останутся безрезультатными,

– подчеркнул политолог.

Стоит заметить, что вопрос Украины сегодня не стоит не повестке дня избирательной кампании. В приоритете совсем другие вопросы. Но поражение не нужно Трампу.

"В этом большой риск для Украины. Ведь на фоне событий вокруг Гренландии, Кубы, Венесуэлы – мы можем просто потеряться для американского избирателя. Трамп может сказать, что сделал все, что мог и дальше пусть разбираются без него", – добавил Алексей Кошель.

Поэтому нужно делать все возможное, чтобы не потерять поддержку Соединенных Штатов. Это очень серьезные вещи. Мы можем шутить с Трампа, его манеры поведения, но риск его выхода из процесса – большой. С этим должна работать наша дипломатия.

Что известно о переговорах Украины и России?