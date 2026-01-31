Політолог Олексій Кошель наголосив 24 Каналу, що бачить 2 найбільші ризики у такій зустрічі. Поки немає великого оптимізму щодо результативності перемовин.

Читайте також Рішення щодо територій – це питання тижнів: Вітакер про переговори України та Росії

Яка головна небезпека переговорів?

Найбільший оптимізм, який ми можемо отримати, – це реальний хід переговорів, який через кілька місяців закінчиться перемир'ям. Хоча у такий варіант мало хто вірить. Ба більше, є ще гірший сценарій – це затяжна, тривала війна. Це перший ризик.

Також можливий сценарій виходу США з переговорів. На це мають зважати у Києві, адже такий розвиток подій цілком можливий. Зараз США входять у виборчий процес, а це зовсім нелегка історія. У листопаді 2026 року відбудуться вибори до Конгресу.

Це надзвичайно серйозний виклик для Трампа. Він може втратити підтримку у Конгресі. І тому керуватиметься логікою виборчої кампанії. Йому не потрібні переговори, які зайдуть в глухий кут і залишаться безрезультативними,

– наголосив політолог.

Варто зауважити, що питання України сьогодні не стоїть не порядку денної виборчої кампанії. У пріоритеті зовсім інші питання. Але поразка не потрібна Трампу.

"У цьому великий ризик для України. Адже на тлі подій навколо Гренландії, Куби, Венесуели – ми можемо просто загубитися для американського виборця. Трамп може сказати, що зробив все, що міг і далі хай розбираються без нього", – додав Олексій Кошель.

Тому потрібно робити все можливе, щоб не втратити підтримку Сполучених Штатів. Це надзвичайно серйозні речі. Ми можемо жартувати з Трампа, його манери поведінки, але ризик його виходу з процесу – великий. З цим має працювати наша дипломатія.

Що відомо про переговори України та Росії?