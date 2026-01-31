Политолог Алексей Кошель подчеркнул 24 Каналу, что видит 2 наибольших риска в такой встрече. Пока нет большого оптимизма относительно результативности переговоров.
Какая главная опасность переговоров?
Самый большой оптимизм, который мы можем получить, – это реальный ход переговоров, который через несколько месяцев закончится перемирием. Хотя в такой вариант мало кто верит. Более того, есть еще худший сценарий – это затяжная, длительная война. Это первый риск.
Также возможен сценарий выхода США из переговоров. Это должны учитывать в Киеве, ведь такое развитие событий вполне возможно. Сейчас США входят в избирательный процесс, а это совсем нелегкая история. В ноябре 2026 года состоятся выборы в Конгресс.
Это очень серьезный вызов для Трампа. Он может потерять поддержку в Конгрессе. И поэтому будет руководствоваться логикой избирательной кампании. Ему не нужны переговоры, которые зайдут в тупик и останутся безрезультатными,
– подчеркнул политолог.
Стоит заметить, что вопрос Украины сегодня не стоит не повестке дня избирательной кампании. В приоритете совсем другие вопросы. Но поражение не нужно Трампу.
"В этом большой риск для Украины. Ведь на фоне событий вокруг Гренландии, Кубы, Венесуэлы – мы можем просто потеряться для американского избирателя. Трамп может сказать, что сделал все, что мог и дальше пусть разбираются без него", – добавил Алексей Кошель.
Поэтому нужно делать все возможное, чтобы не потерять поддержку Соединенных Штатов. Это очень серьезные вещи. Мы можем шутить с Трампа, его манеры поведения, но риск его выхода из процесса – большой. С этим должна работать наша дипломатия.
Что известно о переговорах Украины и России?
- Встреча между украинской и российской делегациями состоится 1 февраля без участия американской стороны. Представитель Путина заявил, что они могут длиться около двух дней, если будет такая необходимость. Сам факт начала прямых переговоров с Украиной в Кремле назвали прогрессом.
- Дональд Трамп оптимистично оценил ход событий. По его словам, шанс на успех есть, хотя личная неприязнь между лидерами остается. Он считает, что стороны приближаются к заключению соглашения.
- Владимир Зеленский отметил, что Украина соглашается с большинством пунктов мирного плана. Но остаются 2 вопроса по которым нет согласия – это Запорожская АЭС и территории Востока. Президент добавил, что переговоры сложные и непредсказуемые.