Польша выдвинула ЕС условие в отношении переговоров с Россией

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии о том, кто должен представлять блок на возможных переговорах с Россией. Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал своё мнение по данному вопросу.

Он выступил с заявлением о возможных переговорах в социальной сети X.

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Что сказал Туск?

Дональд Туск отреагировал на дискуссию внутри ЕС. Он сказал, что Варшава хочет участвовать в переговорах с Кремлем, если они состоятся.

Это будут решения, в принятии которых Польша должна принимать непосредственное участие,

– заявил премьер-министр.

Политик раскритиковал формат, в котором будут участвовать только крупные государства (Великобритания, Франция и Германия). Польский премьер отметил, что если Польша не будет участницей процесса, то она не будет соблюдать никаких соглашений.

Что известно о возможных переговорах ЕС с Россией?

В СМИ появилась информация о том, что президент Европейского совета Антониу Кошта пытался возобновить диалог с Кремлем. Канцлер Австрии Кристиан Штокер поддержал эту инициативу.

В ходе дискуссии некоторые лидеры стран ЕС раскритиковали действия Антониу Кошты. Часть участников заявляла, что не все государства были об этом проинформированы заранее, а также ставила под сомнение формат переговоров и возможные политические последствия.