Польша выдвинула ЕС условие в отношении переговоров с Россией
В Европейском Союзе продолжаются дискуссии о том, кто должен представлять блок на возможных переговорах с Россией. Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал своё мнение по данному вопросу.
Он выступил с заявлением о возможных переговорах в социальной сети X.
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Что сказал Туск?
Дональд Туск отреагировал на дискуссию внутри ЕС. Он сказал, что Варшава хочет участвовать в переговорах с Кремлем, если они состоятся.
Это будут решения, в принятии которых Польша должна принимать непосредственное участие,
– заявил премьер-министр.
Политик раскритиковал формат, в котором будут участвовать только крупные государства (Великобритания, Франция и Германия). Польский премьер отметил, что если Польша не будет участницей процесса, то она не будет соблюдать никаких соглашений.
Что известно о возможных переговорах ЕС с Россией?
В СМИ появилась информация о том, что президент Европейского совета Антониу Кошта пытался возобновить диалог с Кремлем. Канцлер Австрии Кристиан Штокер поддержал эту инициативу.
В ходе дискуссии некоторые лидеры стран ЕС раскритиковали действия Антониу Кошты. Часть участников заявляла, что не все государства были об этом проинформированы заранее, а также ставила под сомнение формат переговоров и возможные политические последствия.