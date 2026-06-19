Він зробив заяву щодо можливих перемовин у соцмережі X.

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Що сказав Туск?

Дональд Туск відреагував на дискусію всередині ЄС. Він сказав, що Варшава хоче бути учасницею переговорів з Кремлем, якщо вони відбудуться.

Це будуть рішення, в яких Польща повинна брати безпосередню участь,

– заявив прем'єр-міністр.

Політик розкритикував формат, у якому братимуть участь лише великі держави (Велика Британія, Франція та Німеччина). Польський прем'єр зазначив, якщо Польща не буде учасницею процесу, то вона не буде дотримуватися жодних угод.

Що відомо про можливі переговори ЄС з Росією?

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта намагався відновити діалог із Кремлем. Канцлер Австрії Крістіан Штокер підтримав цю ініціативу.

Під час дискусії деякі лідери країн ЄС розкритикували дії Антоніу Кошти. Частина учасників заявляла, що не всі держави були про це поінформовані заздалегідь, а також ставила під сумнів її формат і можливі політичні наслідки.